Більше не будуть проколювати шкіру. Вчені розробили альтернативний спосіб введення ліків

Вчені, можливо, щойно дали змогу мільйонам людей зітхнути з полегшенням, створивши невеликий пристрій, який з легкістю доставить будь-які ліки за місцем призначення.

Страх перед гострими голками міцно сидить усередині мільйонів людей з самого дитинства і аж до самої старості. І хоча деякі ліки випускаються тільки у формі ін'єкцій, вчені наполегливо працюють над пошуком альтернативних методів їхньої доставки. Так, група дослідників зі Швейцарії, можливо, щойно придумала новий пристрій, дуже схожий на крихітну присосок, який зможе замінити страхітливі та неприємні голки, пише New Atlas.

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Деякі ліки вводяться за допомогою ін'єкцій не просто для того, щоб змусити нас здригнутися, побачивши жахливо тонку і гостру голку, націлену на наше тіло. Річ у тім, що ці препарати складаються з великих молекул, які не можуть бути засвоєні організмом під час прийому через рот. Наша травна система розщепить їх, а ці молекули занадто великі, щоб проскочити через стінки кишківника в кров, тож вони не зможуть чинити свою лікувальну дію на нас.

Вчені зі швейцарського дослідницького інституту ETH Zurich придумали інноваційний спосіб доставки цих ліків без голки. Вони сконструювали невелику присоску завширшки з олівцеву гумку, в яку поміщаються ліки. Ви просто притискаєте її до внутрішньої сторони щоки. Потім у чашечці створюється легкий вакуум, завдяки якому внутрішня поверхня щоки стає більш сприйнятливою до всмоктування ліків. Але на позбавленні людства від тортур голками всі корисні властивості нової розробки не закінчуються. Ліки змішуються з натуральною хімічною речовиною, яка робить щічну тканину ще більш відкритою для їхнього прийому. Таким чином, ліки швидко й ефективно потрапляють у кров за лічені хвилини.

Спочатку команда випробувала свій пристрій на собаках, переконавшись у його безпеці. Після цього вони випробували порожні чашки на 40 людях. Більшість добровольців залишилися задоволені і навіть заявили, що віддають перевагу цьому методу перед ін'єкціями. Ба більше, чашка виявилася зручною і не відпадала протягом 30 хвилин, усуваючи необхідність стежити за її положенням і постійного його коригування.

Керівниця групи, Невена Паунович, розповіла, що вони вже отримали патент на цю технологію і збираються виробляти її відповідно до фармацевтичних стандартів. Якщо все піде добре, це може означати, що компанія вже скоро виведе на ринок ці революційні присоски, здатні змінити життя мільйонів людей на краще. Вчені вже представили дослідження своєї нової розробки широкій публіці.

У світі, де інновації відбуваються щодня, дуже приємно бачити, що вони спрямовані на розв'язання поширеного дискомфорту, з яким стикається багато хто протягом століть. У міру розвитку цих технологій, можливо, не за горами той день, коли ми попрощаємося з назавжди.

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