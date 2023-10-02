Фортуна під мікроскопом: учені назвали звички та погляди, що допомагають підвищити удачу

Поки одні люди ганяються за розкладами гороскопів і ритуалами, що закликають удачу, наука проводить численні її дослідження і вивчає її принципи роботи, а також вплив на наше життя.

Удача так чи інакше є нашим щоденним супутником з давніх часів. Мільйони людей носять із собою талісмани і живуть за гороскопами в спробах привернути її. Таємниці того, як вона працює, цікавили і вчених, які за багато років її вивчення зробили кілька наукових відкриттів з приводу таємничої Фортуни і того, як вона працює з погляду звичної нам і надійної науки, пише IFLScience.

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У більшості з нас є якесь повір'я або ритуал, який, на нашу думку, приносить удачу. Чи то носіння спеціального браслета, чи то стукіт по дереву, чи то уникнення числа 13 — ці прикмети широко поширені. Але чому?

Дослідження показують, що ці забобони виникають через схильність людини вірити в те, що не пов'язані між собою події та дії якимось чином пов'язані між собою. Наприклад, якщо ви вдягли певну футболку, коли успішно склали тест, ви можете повірити, що, вдягнувши її знову, ви досягнете такого самого успіху. Таке відчуття легкого контролю над життям зі зрозумілих причин дуже заманливе. Але чи працює це насправді?

У дослідженні 2010 року вчені спостерігали за студентами, які грали в гольф, і повідомили половині з них, що в них є "щасливий" м'яч. Ті, у кого був "щасливий" м'яч, показали найкращі результати. Однак повторні спроби отримати такі ж результати були непослідовними. Проте існують докази того, що віра у щось може підвищити впевненість у собі, що, своєю чергою, може поліпшити результати.

А чи знаєте ви, що тварини теж можуть бути забобонними? Деякі вчені вважають, що така поведінка, яка здається ірраціональною, могла колись служити корисним цілям у нашому еволюційному минулому.

Якщо "удача" зазвичай розглядається як непередбачуваність, то "серендипність" — це дещо інше поняття. Це термін, що позначає здатність, роблячи глибокі висновки з випадкових спостережень, знаходити те, чого не шукав навмисно. Це досвід несподіваного зіткнення з чимось корисним. Дослідники виявили, що люди, яким часто випадають щасливі моменти, схильні змінювати свій розпорядок дня, більш спостережливі та відкриті для нового досвіду. Ці випадкові відкриття визначили багато важливих моментів в історії науки та інновацій. Тепер фахівці в галузі технологій навіть розробляють цифрові алгоритми та інструменти, які допомагають людям частіше стикатися з такими корисними випадковостями.

Деякі люди, здається, просто мають талант Мідаса, чи не так? Професор Річард Вайзмен вважає, що цьому є причина. Під час своїх вивчень цього феномена він виявив, що люди, які вважають себе "щасливчиками", часто мають певні звички і погляди:

Вони відкриті для нових можливостей і досвіду.

Вони довіряють своїй інтуїції.

Вони очікують, що в майбутньому станеться щось хороше.

Вони перетворюють невдачі на позитивні моменти і часто бачать позитивні сторони в невдалих ситуаціях.

Удача полягає не тільки в тому, щоб знайти долар на тротуарі або уникнути чорних кішок на шляху. Те, як ми сприймаємо удачу і хто, на нашу думку, нею володіє, має ширші наслідки. Наприклад, наші уявлення про удачу можуть впливати на наші погляди на справедливість і успіх у суспільстві.

Так, недавнє дослідження показує, що "удача" може відігравати значну роль у житті людини залежно від місця її народження або фінансового становища її батьків. Дивно, але навіть такі чинники, як ім'я, можуть впливати на перспективи кар'єрного зростання.

Таке розуміння ставить під сумнів ідею меритократії, згідно з якою винагорода має діставатися найдостойнішим. Визнання ролі удачі може допомогти нам сформувати суспільство, орієнтоване не тільки на індивідуальний успіх, а й на справедливість для всіх, вважають учені.

Незважаючи на те що покладатися на допомогу талісмана, в деяких моментах може виявитися корисно, важливо визнати ширшу роль удачі в нашому житті та її науковий бік. Розуміючи і визнаючи її, ми можемо прагнути до створення суспільства, в якому цінуються як індивідуальні зусилля, так і колективна справедливість, а також поліпшити шанси досягнення поставлених нами цілей.

Раніше Фокус писав про нерозгадану таємницю чотирилистої конюшини, що мучить вчених донині. Навіть знаючи точні генетичні маркери, дослідники все ще не можуть розгадати таємницю чотирилисника.

Також Фокус писав про історію популярного талісмана на удачу — амулета "зле око". Значення блакитного ока виходить за межі простого талісмана, заглиблюючись у культурний контекст і забобони.

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