Поцілований лепреконом. Учені не можуть розгадати загадку чотирилистої конюшини десятиліттями

Навіть знаючи точні генетичні маркери, дослідники все ще не можуть розгадати таємницю чотирилисника.

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Серед ірландців, та й не тільки, існує думка, що чотирилиста конюшина вкрай рідкісна та приносить удачу. Однак що насправді це означає? Ймовірно, це лише тому, що вона неймовірно рідкісна, а тому подібна знахідка вже сама по собі є доказом того, що вам пощастило трохи більше, пише IFLScience.

Загальновідома статистика говорить, що чотирилисник зустрічається лише в одному випадку з 10 000, що робить його приблизно в 500 разів рідкіснішим, ніж, наприклад, люди з природним рудим волоссям. Проте нове дослідження передбачає, що рідкісність чотирилистої конюшини насправді дуже перебільшена з кількох причин.

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По-перше, дослідники вважають, що цифри насправді трохи оптимістичніші. Дослідження 2017 року, що охопило колосальні 5,7 мільйона рослин, показало, що ймовірність знайти одну чотирилисту конюшину насправді становить приблизно один до 5 000. А це вже вдвічі вище, ніж вважалося раніше.

За словами директора Ботанічного саду Університету Делавера Джона Фретта, насправді шанси зустріти "щасливу конюшину" ще вищі, якщо знати правильний сорт. Селекціонери відібрали сорти, які дають до 50% листя з чотирма листочками. У поєднанні з тим фактом, що конюшина поширюється підземними стеблами, велика ділянка конюшини може рости з підвищеною здатністю виробляти більше, ніж зазвичай, листя з чотирма листочками. А значить, шанси знайти чотирилисник насправді ще вищі.

Зазначимо, що у 2014 році австралійка Сюзі Махітаріан виявила на своєму прибудинковому лужку відразу 21 чотирилисті конюшини. Якби її галявина була типовою, ймовірність того, що це станеться, була б астрономічною — близько одиниці на квінтильйон. Однак, за словами наукового директора Австралійського ботанічного саду Бретта Саммерелла, у цьому немає нічого дивного, насправді він чує такі історії постійно, з інтервалом у 5 чи 6 років.

За словами дослідників, наявність чотирьох листків є регресивною ознакою конюшини, а в рослин подібні ознаки насправді передаються ще складніше, ніж у тварин. Людські хромосоми є узгодженими парами, конюшина має чотири копії кожної хромосоми на клітину. За словами викладача науки й техніки Луїса Вілласона, ген, відповідальний за чотирилисник, є регресивним. Простими словами, рослина дасть чотири листки тільки у випадку, якщо в неї є цей ген на всіх чотирьох хромосомах, що саме по собі трапляється вкрай рідко.

За словами Саммерелла, у випадку із галявиною з рекордною кількістю чотирилистих клеверів, додаткових досліджень не було проведено, проте вчені вважають, що на цій ділянці просто домінував ген чотирилисника — чому це сталося, на жаль, невідомо.

Утім, аспірант Коледжу сільськогосподарських та екологічних наук Університету Джорджії Вінсент Пеннетті вважає, що справа не тільки в генетиці, є ще щось. Якби тільки генетика була ключем до появи чотирилисника, дослідники могли б використати технологію редагування генів CRISPR, щоб створити лише "щасливі рослини". Однак правда полягає в тому, що чотирилиста конюшина все ще залишається "невловимою" для дослідників, попри те, що точні генетичні маркери їм відомі вже понад 10 років.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розрахували роль щасливого випадку в житті на Землі.