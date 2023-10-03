Немає сил боротися. Учені розробили новий спектр інтернет-залежності: як перевірити себе

Нове дослідження залежності використовує шкалу, яка показує, як глибоко ви загрузли в інтернеті та соціальних мережах.

Наше життя безпосередньо пов'язане з нашим телефоном: хтось проводить величезну кількість часу в соціальних мережах, у когось до нього прив'язана робота, а хтось і зовсім не уявляє свого життя без смартфона. У новому дослідженні вчені створили нову шкалу інтернет-залежності, пише Daily Mail.

Фактичний новий спектр інтернет-залежності показує, наскільки ви залежите від наявності зв'язку. У нижній частині шкали розташувалися "випадкові користувачі", які виходять в інтернет лише для того, щоб виконати конкретні дії, а потім виходять, не затримуючись. У верхній же частині шкали знаходяться "наркомани", які відкрито визнають свою залежність і усвідомлюють те, як вона впливає на їхнє життя.

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Дослідження було проведено командою з Університету Суррея. Під час дослідження вони проаналізували використання Інтернету 796 учасниками. Результати аналізу показують, що молоді люди, до 24 років і молодші, проводять в інтернеті в середньому шість годин на день, в основному використовуючи свої смартфони. Водночас люди старше 24 років проводять у мережі в середньому 4,6 години щодня. До того ж автори дослідження зазначають, що не виявили зв'язку між інтернет-залежністю і статтю людини.

Учені проаналізували отримані дані й умовно розділили учасників на 5 категорій. Близько 15% реципієнтів увійшли до групи "випадкових користувачів", які виходять у мережу для виконання певних завдань, а потім виходять із неї, не відволікаючись на інші дії. Команда виявила, що ця група людей не проявляє ознак інтернет-залежності, а середній вік групи становить 33,4 року.

22,86% належать до категорії "початкових користувачів", які, як правило, перебувають у мережі довше, ніж планували спочатку. Середній вік групи становить 26,1 року. Автори дослідження зазначають, що реципієнти в цій групі здатні нехтувати домашніми справами, але не вважають себе залежними.

До третьої групи належать "експериментатори", вони становлять 21,98% інтернет-користувачів. Учені виявили, що ця група людей почувається ніяково або тривожно, коли в них немає доступу до мережі. Середній вік групи становить від 22,8 до 24,3 року.

На четвертій мрії перебувають "наркомани, що заперечують", вони становлять 17,96%. Представники цієї групи демонструють адиктивну поведінку, наприклад, заводять нові стосунки в інтернеті та нехтують реальними обов'язками, пов'язаними з перебуванням у мережі. Команда також виявила, що середній вік цієї групи становить 24 роки та, як правило, такі люди почуваються ніяково, коли в них немає доступу до мережі.

Остання категорія становить 22,36% і до неї належать "наркомани", які відкрито визнають свою інтернет-залежність і усвідомлюють її негативний вплив на життя. Середній вік цієї групи становив 24 роки, а результати свідчать, що ця група проводить в інтернеті в 1,6 раза більше часу, ніж звичайні користувачі.

За словами провідної авторки дослідження, докторки Бріджит Штангл, основна мета полягає в тому, щоб прояснити різницю між проблемним використанням інтернету та залежністю від нього. Команда також виявила, що чим молодша людина, тим більша ймовірність того, що вона буде інтернет-залежною, утім, з віком ця тенденція зменшується.

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