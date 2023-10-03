Загадка олова бронзового віку: чому не все так просто з корабельною аварією "Улубуруна"

Понад століття вчені намагаються з'ясувати походження олова, яке використовували в бронзовому віці. Це не схоже на захопливе полювання за скарбами, але це важливий пазл, який може відкрити цінну інформацію про стародавні торговельні мережі та ранню глобалізацію.

У бронзовому віці, який тривав приблизно з 3300 до 1200 року до н. е., люди створювали з бронзи різноманітні речі, такі як мечі, шоломи, браслети, тарілки та глечики. Зі свого боку бронза виготовляється шляхом змішування міді та олова. У той час як мідь була широко доступна в багатьох місцях, олово вважалося дефіцитним, що робить його надзвичайно цікавим для археологів. Вони хочуть знати, звідки взялося цей важливий компонент і як ним торгували в різних регіонах стародавнього світу, пише Arkeonews.

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У центрі уваги цього квесту — затонулий корабель під назвою "Улубурун", знайдений біля берегів Туреччини у 1982 році. Це стародавнє судно, яке затонуло близько 1320 року до н. е., містило скарбницю цінного вантажу, зокрема 10 тонн мідних і одну тонну олов'яних злитків. Ця знахідка змінила правила гри, оскільки вона містила набагато більше олова, ніж будь-коли знаходили з часів бронзової доби.

Зараз дослідники намагаються з'ясувати, звідки насправді походить олово. У нещодавньому науковому дослідженні вчені з Тюбінгенського університету та Центру археометрії Курта Енгельгорна (CEZA) при Музеї Райса-Енгельгорна в Мангеймі, Німеччина, взяли на себе цей виклик.

Група вчених на чолі з професором Вейном Пауеллом з Бруклінського коледжу в Нью-Йорку раніше заявляла, що їм вдалося розкрити цю справу і визначити, що більша частина олова з "Улубуруна" походить з місця під назвою Мушистонське родовище олова на північному заході Таджикистану, а також з двох шахт поблизу турецько-сирійського кордону. Вони зробили це, проаналізувавши хімічні та ізотопні ознаки 105 олов'яних злитків із затонулого корабля.

Однак у дослідників з CEZA інший погляд. Вони провели перехресну перевірку даних і виявили, що докази не повністю підтверджують висновки, зроблені командою Пауелла. За словами доктора Даніеля Бергера, який очолював дослідження, олово з таким же успіхом могло походити з британського Корнуолла, саксонсько-богемського Ерцгебірге або з Піренейського півострова.

Олов'яні родовища та знахідки олова у Східному Середземномор'ї, середній та пізній бронзовий вік Фото: Daniel Berger / CEZA

Чому ж це все так інтригує? Тому що олово було досить дефіцитним у світі бронзового віку. У той час як мідь можна було знайти в багатьох місцях, поклади олова обмежувалися кількома місцями в Центральній Азії, Ірані та Європі. Цей дефіцит означав, що людям доводилося торгувати оловом на великі відстані, що мало великий вплив на ранні торговельні відносини та глобалізацію.

Виявляється, що стародавній світ мав кілька напрочуд взаємопов'язаних торговельних шляхів. Археологічні знахідки свідчать, що Британські острови та Центральна Європа були тісно пов'язані з Середземноморським регіоном у бронзовому віці. Такі товари, як бурштинові намиста з Балтики, знайшли на затонулому кораблі "Улубурун", натякаючи на складну мережу торговельних шляхів з півночі на південь.

Але це ще не все. Стандартизовані ваги, попередники наших сучасних систем вимірювання, вже використовували в цей час. Вони поширилися з Єгипту та Месопотамії до Центральної Європи, полегшуючи торгівлю такими товарами, як олов'яні злитки.

Цікаво, що в Центральній Азії не знайдено жодних свідчень цих вагових систем або налагоджених торговельних зв'язків з Європою і Східним Середземномор'ям, що ще раз підтверджує припущення, що олово могло прийти із заходу.

Зрештою це дослідження схоже на реальний детективний роман, дія якого відбувається у бронзовому віці. Археологи намагаються простежити походження олова, що може розкрити таємниці про стародавні торговельні мережі, глобалізацію та зв'язки між різними куточками стародавнього світу.

Хоча вони ще не розкрили цю справу, пошуки тривають, і ми з нетерпінням чекаємо на наступну главу в цій захопливій археологічній подорожі.

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