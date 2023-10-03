Втрачена спадщина правительки Хіміко. В Японії знайдено сто бронзових дзеркал (фото)

Курган, відомий як Сакурай Часуяма Кофун, є масивною спорудою у формі замкової щілини, що датується раннім періодом Кофун (період з 250 по 552 рік нашої ери).

Археологи зробили неймовірні відкриття в Японії. Цього разу вони натрапили на понад сотню бронзових дзеркал під час розкопок кургану Сакурай Чаусуяма в Сакураї, префектура Нара. Цей величезний курган формою нагадує замкову щілину і споруджений на початку раннього періоду Кофун (250 р. н. е. — 552 р. н. е.), пише Arkeonews.

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Що цікаво, так це величезна кількість бронзових дзеркал, знайдених тут. Той факт, що їх так багато, свідчить про те, що людина, похована в цьому кургані, мала значну владу, можливо, навіть королівський статус.

Серед цих дзеркал деякі відомі як "дзеркала Хіміко". Вони унікальні тим, що мають трикутне обрамлення та прикрашені зображеннями богів і тварин. Хіміко була королевою в Японії на початку третього століття, згідно з давньокитайськими історичними текстами.

Якщо вірити легендам, то вона була королевою-шаманкою або жрицею, яка правила королівством під назвою Яматай. Правителька жила незаміжньою у фортеці, і їй прислуговували 1000 жінок.

Деякі з цих дзеркал виготовлені з використанням тієї ж форми, що й дзеркала Санкакубуті Сіндзюкіо, так звані "дзеркала божества і звіра". На цих дзеркалах є написи, що належать до першого року ери Сейші, що відповідає 240-му за нашим календарем. Кажуть, що того ж року Хіміко отримала 100 дзеркал від династії Вей.

Фрагменти дзеркал, знайдені в кургані Сакурай Чаусуяма, показані поверх зображення дзеркала в трикутній оправі з богами і тваринами, знайденого з іншого кургану 7 вересня в Археологічному інституті Касіхара, префектура Нара Фото: Kenji Shimizu

Протягом багатьох років під час розкопок на кургані Сакурай Чаусуяма виявлено загалом 385 фрагментів бронзових дзеркал. Ще у 2010 році дослідження префектурного археологічного інституту ідентифікувало 81 бронзове дзеркало, перевершивши попередній рекорд у 40 дзеркал, знайдених у могилі № 1 археологічної пам'ятки Хірабару в Ітосімі, префектура Фукуока.

Однак деякі фрагменти залишилися неідентифікованими, що спонукало групу дослідників повторно вивчити знахідки з гробниці Сакурай. Вимірявши ці дзеркала у трьох вимірах і порівнявши їх з дзеркалами, знайденими в інших частинах Японії та за кордоном, вони визначили, що знайшли щонайменше 103 бронзові дзеркала. Це новий рекорд для Японії.

Ці дзеркала належать до 14 різних типів, серед яких 26 дзеркал з трикутною оправою із зображеннями богів і тварин, 56 дзеркал китайського виробництва 10 унікальних дизайнів і 21 дзеркало японського виробництва трьох різновидів. Багато з них, особливо з Китаю, досить великі і мають складні візерунки.

Ці дзеркала належать до 14 різних типів, серед яких 26 дзеркал з трикутною оправою із зображеннями богів і тварин Фото: Heritage of Japan

"Ця знахідка показує, що центральна влада королівства була сильнішою, ніж ми могли собі уявити, — сказав Шінья Фукунага, професор археології з Університету Осаки, який є експертом з бронзових дзеркал. — Це може змінити наше розуміння політичної структури Ямато".

Відкриття не лише пропонує цінну інформацію про давню історію Японії, але й підкреслює постійну важливість археологічних досліджень для розкриття таємниць нашого минулого.

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