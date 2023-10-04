Компенсувати не вийде: шкоду від використання приватних польотів не перекрити висадкою дерев

Дослідники вважають, що це не просто марнування часу, по суті, подібні дії можуть завдати шкоди навколишньому середовищу.

Знаменитості та магнати, зокрема принц Гаррі та Меган Маркл, Елтон Джон, Емма Вотсон і засновник Amazon Джефф Безос, заявили, що використовують компенсацію, щоб нейтралізувати викиди парникових газів унаслідок таких видів діяльності, як приватні польоти. У вчених погані новини для знаменитостей — це неможливо, пише Daily Mail.

Дослідники дійшли висновку, що схеми посадки дерев, які так люблять знаменитості як виправдання польотів, насправді не допомагають планеті. Ба більше, вони здатні нашкодити навколишньому середовищу. Про це свідчать результати дослідження групи вчених з Оксфорда.

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За словами вчених, проблема полягає в тому, що "компенсація" передбачає висадку великої кількості дерев одного виду, але, на жаль, це є марною тратою часу. Дослідники вважають, що це також може нашкодити навколишньому середовищу: плантації окремих видів шкідливі для біорізноманіття і піддають ліси більшому ризику пожеж. При цьому вони вкрай мало роблять для поглинання парникових газів.

Водночас автори дослідження вважають, що куди логічнішим було б зосередитися на відновленні незайманих екосистем. Таким чином, результати дослідження вчених з Інституту екологічних змін Оксфордського університету свідчать про те, що зосередження уваги на компенсації викидів вуглецю за всяку ціну, на жаль, завдає шкоди іншим аспектам екосистеми.

За словами автора дослідження, доктора Хесуса Агірре-Гутьєрреса, проблема полягає в тому, що, попри весь широкий спектр екосистемних функцій і послуг, які надають тропічні екосистеми, суспільство, по суті, скоротило їхню цінність до одного показника — вуглецю. Дослідники вважають, що подібна стратегія лише "сприяє деградації екосистем".

Зазначимо, що деякі проєкти "компенсації" відновлюють деградовані землі, однак більшість із них усе ж таки охоплює так зване заліснення — посадку лісів у недеградованих регіонах, які раніше не були вкриті лісом.

Плантації уловлювання вуглецю, як правило, являють собою монокультури та в них переважають 5 видів дерев:

тик;

червоне дерево;

кедр;

шовковий дуб;

чорний тин.

Фактично всі ці види дерев вирощуються для отримання деревини, целюлози та агролісомеліорації. Водночас подібні монокультурні ліси підтримують нижчий рівень біорізноманіття. Наприклад, у бразильській савані Серрадо збільшення деревного покриву на 40 відсотків скоротило розмаїття рослин і мурах приблизно на 30 відсотків.

Раніше Фокус писав про те, що в Японії виявили прекрасно збережений викопний ліс.