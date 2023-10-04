Зникне як проказа. ВООЗ схвалила вакцину від малярії і збирається викорінити її до 2040 року

Вакцина, яку здатні виробляти сотнями мільйонів доз на рік, може стати поворотним моментом і дати змогу повністю перемогти недугу вже наступного десятиліття, вважають учені.

Малярія є серйозною проблемою охорони здоров'я, забираючи щорічно близько півмільйона життів. Але нещодавно на фронті боротьби зі смертельно небезпечним захворюванням з'явилися обнадійливі новини: нову вакцину, розроблену Оксфордським університетом та індійським Інститутом сироватки, під назвою R21/Matrix, було схвалено Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Це може стати поворотним моментом у боротьбі з цим смертельним захворюванням The Conversation.

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Попередні вакцини проти малярії давали неоднозначні результати: найкраща з них досягала приблизно 50% ефективності протягом року. Вакцина R21/Matrix демонструє значний стрибок, знижуючи кількість випадків захворювання на малярію до 75%. Але річ не тільки в її ефективності; є ще два найважливіші чинники, які вирізняють цю вакцину: масштаби виробництва і вартість.

Інститут сироватки Індії може виробляти цю вакцину у величезних масштабах — сотні мільйонів доз на рік. Для порівняння, попередні вакцини були обмежені шістьма мільйонами доз на рік у період з 2023 по 2026 рік. Це особливо важливо з огляду на те, що в регіонах Африки, уражених малярією, щорічно народжується приблизно 40 млн дітей. Щоб захистити цих дітей, нам знадобиться приблизно 160 млн доз на рік, і з вакциною R21/Matrix це цілком досяжно.

Щодо вартості, то очікується, що за великих обсягів виробництва ціна цієї вакцини становитиме близько 5 доларів за дозу. З огляду на те, що найбільш постраждалими від малярії є регіони з низьким рівнем доходів, доступність вакцини за низькою ціною є запорукою її широкого поширення та успіху. Усе це відіграло важливу роль в ухваленні Всесвітньою організацією охорони здоров'я рішення схвалити вакцину.

Малярію викликає не вірус або бактерія. Це паразит, набагато більший і складніший, ніж звичайний вірус. Складність малярії зумовлена її багаторазовим життєвим циклом і різними формами, яких вона набуває протягом свого життєвого циклу. Кожна стадія вимагає різних підходів для боротьби з нею, що робить її складною проблемою для розробників вакцин. Вакцина R21/Matrix впливає на певну форму малярійного паразита, намагаючись нейтралізувати його до того, як він перейде на більш пізні стадії, що спричиняють важкі симптоми.

Розробка успішної вакцини проти малярії — це довгий шлях. Спроби почалися понад 100 років тому. Перші дослідники намагалися використовувати як вакцину сам паразит, подібно до того, як раніше створювалися вакцини проти інших захворювань. На жаль, ці спроби виявилися неефективними.

Завдяки досягненням генетики у 1980-х роках відновилися спроби створення вакцини проти малярії. Однак, незважаючи на виявлення тисяч потенційних кандидатів у вакцини, майже всі вони виявилися невдалими.

Проблема малярії полягає в тому, що одноразове зараження не гарантує імунітету проти наступних інфекцій. У регіонах, де малярія поширена, діти можуть перехворіти нею кілька разів за короткий проміжок часу. У дорослих, як правило, виробляється імунітет після перенесення кількох інфекцій протягом багатьох років, тому вони не так сильно страждають від цього захворювання. Така складна імунна відповідь робить розробку вакцин надзвичайно важким завданням.

Попри те, що створення вакцини є великим кроком уперед, повне викорінення малярії все ще залишається метою майбутнього. Боротьба з малярією на цьому не закінчується. Існуючі профілактичні заходи, як-от протимоскітні сітки, обприскування та лікарські препарати, будуть продовжені.

Проте з появою нового засобу — вакцини, яка може забезпечити надійніший захист, ніж наявні методи, з'явилася надія. Можливо, мрію про викорінення малярії не вдасться реалізувати найближчим десятиліттям, але за умови постійних зусиль та наявності таких засобів, як вакцина R21/Matrix, 2040 рік видається розумною метою для досягнення цієї важливої мети в галузі глобальної охорони здоров'я, стверджує Адріан Гілл, директор Інституту Дженнера, Оксфордський університет.

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