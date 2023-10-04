Небачені скарби Кирени. Повені вперше за тисячі років відкрили давно втрачене стародавнє місто

Руїни стародавнього міста Кирени, названого на честь джерела, яке за легендою виникло завдяки Апполону, виявили після того, як повінь спустошила сусіднє місто і змила уламки, що приховували первісне поселення.

Відкриття стародавніх міст завжди захопливі й часто непередбачувані. Одне з них сталося, коли руйнівний шторм під назвою "Шторм Данієль" приніс сильний дощ і спричинив прорив двох дамб поблизу міста Дерна, що призвело до катастрофічної загибелі майже 11 000 людей. Однак на тлі цієї трагедії злива змила ґрунт і уламки, які приховували руїни стародавнього поселення, пише Daily Star.

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Кирена, заснована 631 року до н. е. грецькими переселенцями з острова Фера, колись була важливим містом на середземноморському узбережжі Лівії. Воно досягло свого розквіту в 4 столітті до н. е., а згодом потрапило під владу Риму, після чого його зруйнував руйнівний землетрус. Покинуте протягом століть, Кирену знову відкрили у 18 столітті і внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Серед його визначних пам'яток — лазні, храми, пам'ятники на честь грецьких богів і амфітеатр.

Однак багато його споруд досі залишаються прихованими під землею.

Нещодавня повінь у цьому районі не лише призвела до трагічної загибелі людей, але й виявила приховані скарби. Оцінюючи збитки і намагаючись зберегти те, що залишилося, влада і археологи натрапили на ці давно поховані будівлі.

Однією з визначних знахідок стала серія плит, які, як вважають, були частиною римської каналізаційної системи. Крім того, археологи виявили нові стіни зі святилища Деметри, храму в цьому регіоні.

Але це ще не всі хороші новини — хоча повінь і відкрила нові цікаві знахідки, вона також пошкодила деякі з відкритих руїн. "Руїни у верхній частині Кирени залишилися неушкодженими, і це хороша новина. Але пошкоджені чотири місця в інших частинах археологічного об'єкта", — сказала Клаудія Газзіні, старша аналітикиня з питань Лівії в некомерційній організації International Crisis Group, розповіла Newsweek.

Наприклад, римська стіна на ділянці, відомій як Віа Портіката, зруйнована через несприятливі погодні умови. Ця зміна потенційно може перенаправити дощову воду до храму Аполлона, що знаходиться нижче, створюючи майбутні проблеми зі збереженням руїн.

Після цього стихійного лиха відкриття давньогрецького міста в Кирені є свідченням незгасаючої привабливості археології та таємниць нашого минулого. Воно нагадує нам, що іноді, навіть перед обличчям трагедії, історія може відкривати себе у найнесподіваніший і найзахопливіший спосіб.

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