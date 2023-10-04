Шепіт за спиною. Чому ми відчуваємо чиюсь присутність в абсолютно порожній кімнаті

Учені провели масштабне дослідження, щоб відповісти на запитання про те, що за таємничі "тіні ховаються по кутах".

Ймовірно, кожен з нас стикався з відчуттям ніби він не один в абсолютно порожній кімнаті — навряд чи ви чуєте кроки або шепіт, але "шкірою відчуваєте" присутність ще когось. Дехто охоче ділиться подібними історіями з близькими, інші вважають досвід надто дивним, а тому вважають за краще тримати його при собі, пише Science Alert.

Але тепер дослідження показують, що цей ефірний досвід насправді можна зрозуміти за допомогою науки. Дослідники використовували наукові моделі розуму, тіла і відносин між ними, щоб пояснити, що відбувається насправді.

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Одне з найбільших досліджень на цю тему було проведено ще 1894 року Товариством психічних досліджень (SPR) — тоді вони опублікували так званий "Перепис галюцинацій". Робота являла собою опитування понад 17 000 осіб у Великій Британії, США та Європі. При цьому опитування було спрямоване на те, щоб зрозуміти, наскільки часто людей "відвідують, здавалося б, неможливі явища, що віщують смерть". Результати дослідження засвідчили, що подібні випадки траплялися занадто часто, щоб бути випадковими — один із кожних 43.

Зазначимо, що ще 1886 року SPR опублікувало "Фантазми живих" — до цієї збірки увійшов 701 випадок телепатії, передчуттів та інших незвичайних явищ. Зазначимо, що в ті часи фантазми були розкритиковані за ненауковість, а ось дані перепису були зустрінуті з меншим скептицизмом. Однак подібний досвід люди переживають по всьому світу, а тому сучасна наука пропонує свої ідеї для його розуміння.

За словами доцента кафедри психології Даремського університету Бена Алдерсон-Дей, багато повідомлень, зібраних тоді SPR, нагадують гіпнагогію: галюцинаторні переживання, які відбуваються на межі сну. У результаті вчені припустили, що кілька релігійних переживань, записаних у 19-му столітті, засновані на гіпнагогії.

Вчені вважають, що описані випадки можуть бути пов'язані з сонним паралічем, з яким хоча б раз у житті стикалися близько 7% дорослих. Уже відомо, що під час сонного паралічу наші м'язи залишаються "замороженими", в момент коли розум активний і не спить. Більш ранні дослідження вже показали, що понад 50% людей із сонним паралічем повідомляли про "присутність когось ще в кімнаті".

Цікаво, що більшість вікторіанських присутностей, задокументованих SPR, були нешкідливими або втішними, проте в сучасному світі присутності, спричинені сонним паралічем, мають тенденцію випромінювати недоброзичливість.

Деякі дослідники зосередилися на тому, щоб зрозуміти, чому сонний параліч може викликати відчуття присутності когось іще в порожній кімнаті — вчені вивчили особливості пробудження в такій незвичайній ситуації. Результати досліджень показують, що більшість людей вважають сонний параліч страшним, навіть без галюцинацій.

Інші дослідники також використовували інший підхід, розглянувши спільні риси між відвідинами при сонному паралічі та іншими типами відчуття присутності. Остання чверть століття досліджень засвідчили, що присутності є не тільки невіддільною частиною гіпнагогічного ландшафту, а й спостерігаються при хворобі Паркінсона, психозі, навколосмертних переживаннях і тяжкій втраті. Усе це свідчить про те, що відвідування навряд чи пов'язані зі сном.

За словами Алдерсон-Дей, неврологічні дослідження та експерименти зі стимуляції мозку вже показали, що присутність може бути спровокована тілесними сигналами. Наприклад, 2006 року неврологу Шахару Арзі з колегами вдалося створити "тіньову форму", відчувану жінкою, мозок якої піддавали електричній стимуляції у скронево-тім'яному з'єднанні (ССЗ). Здавалося, що фігура відображає положення тіла жінки.

У 214 році було проведено серію експериментів, яка показала, що порушення сенсорних очікувань людей, імовірно, викликає у деяких здорових людей відчуття присутності. Метод полягав у тому, щоб змусити вас відчути, ніби ви торкаєтеся власної спини, синхронізуючи ваші рухи з роботом, який стояв прямо перед вами.

У 2022 році сам Алдерсон-Дей спробував простежити схожість присутності на основі клінічних звітів, духовної практики та видів спорту, що вимагають витривалості. У всіх цих ситуаціях багато аспектів відчуття присутності були дуже схожі: наприклад, випробовуваний відчував, що присутність знаходиться прямо позаду нього. Присутності, пов'язані зі сном, були описані всіма трьома групами, але також були й присутності, спричинені емоційними факторами, такими як горе і важка втрата.

Та все ж науковці наголошують, попри свою багатовікову історію, наука про відчуття присутності насправді лише розпочалася, а тому знадобиться більше досліджень та експериментів, щоб зрозуміти, як це працює та чим спричинено насправді.

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