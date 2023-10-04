Вивчаючи Сонце, космічний апарат NASA розгадав 40-річну загадку Венери: у чому суть

Те, що астрономи прийняли за блискавки на найспекотнішій планеті Сонячної системи, взагалі не блискавки, а зовсім інше явище.

Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Geophysical Research Letters, сонячний зонд "Паркер" нарешті знайшов причину появи на Венері загадкових блискавок. Астрономи проаналізували дані, отримані космічним апаратом NASA під час близького обльоту Венери ще 2021 року на шляху до Сонця, і зробили важливе відкриття щодо явища, яке не дає спокою вченим уже 40 років, пише Space.

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Блискавки на Венері

Суперечки про те, чи є блискавки в атмосфері Венери, точаться в науковому співтоваристві протягом останніх чотирьох десятиліть. Але дослідження, проведене 2 роки тому показало, що на Венері немає сигналів, що вказують на наявність таких атмосферних явищ. Зовсім недавно, як уже писав Фокус, інше дослідження показало, що блискавки на Венері насправді є спалахами світла від згорають в атмосфері метеоритів.

Але в атмосфері найспекотнішої планети Сонячної системи постійно з'являються спалахи світла, схожі на блискавки, і автори нового дослідження вважають, що сонячний зонд "Паркер" виявив справжню причину цих явищ. І блискавки на Венері насправді взагалі не є блискавками як такими. Хоча це не означає, що на другій планеті від Сонця взагалі немає блискавок, просто їх не так багато, як вважали вчені раніше.

Венера Фото: NASA

"Свистячі хвилі" на Венері

Учені з'ясували, вивчивши дані апарату "Паркер", що спалахи світла в атмосфері Венери пов'язані зі збуреннями в магнітному полі, яке оточує планету. Такого висновку астрономи дійшли, досліджуючи таке явище, як "свистячі хвилі". Це дуже короткі імпульси енергії у вигляді електромагнітних хвиль в атмосфері, які можна виявити на Землі в розрядах блискавок.

Уперше такі "свистячі хвилі" астрономи помітили на Венері ще 1978 року, і відтоді вважалося, що на цій планеті має бути дуже багато блискавок — приблизно в 7 разів більше, ніж на Землі. Але не всі вчені погодилися з такими висновками і відтоді проблема блискавок на Венері залишалася не вирішеною.

У 90-х роках минулого століття і на початку 2000-х космічні апарати помітили деякі сигнали, які вказували на наявність блискавок на Венері, але всі вони залишаються не дуже переконливими. Водночас сонячний зонд "Паркер" зміг підлетіти до Венери найближче і досліджував її з відстані у 2,4 тисячі км. Автори нового дослідження вказують на те, що згідно з отриманими даними, "свистячі хвилі" на Венері не пов'язані з блискавками. Якщо на Землі ці хвилі рухаються вгору, то на Венері їхній рух спрямований донизу.

Тому вчені вирішили, що спалахи світла на Венері, які являють собою саме "свистячі хвилі", з'являються через збурення в магнітному полі цієї планети. Учені припускають, що до цього явища призводять розриви та повторні з'єднання силових ліній магнітного поля, що призводить до викиду великої кількості енергії.

Вчені з'ясували, вивчивши дані апарату "Паркер", що спалахи світла в атмосфері Венери пов'язані зі збуреннями в магнітному полі, яке оточує планету Фото: NASA

Є блискавки на Венері чи ні?

Насправді, як кажуть учені, питання з блискавками на Венері вирішене не до кінця, і вони все ж там можуть бути. І саме "Паркер", який наступного року здійснить останній обліт Венери, щоб вийти на дуже близьку орбіту навколо Сонця, зможе дати остаточну відповідь. Річ у тім, що апарат NASA перебуватиме на відстані лише 400 км над поверхнею Венери (на такій висоті над Землею обертається Міжнародна космічна станція).

Вчені дуже сподіваються, що нові дані сонячного зонда поставлять крапку в 40-річній суперечці про те, чи є блискавки на Венері чи ні.

Фокус уже писав про те, що найвіддаленіший апарат NASA в Сонячній системі отримав нове життя в глибокому космосі. Космічне агентство США ухвалило рішення продовжити місію космічного апарату "Нові горизонти", доки він назавжди не покине Сонячну систему.