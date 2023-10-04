Легенда про "Мармурового імператора": чому останній правитель Візантії не втримав Константинополь

29 травня 1453 року османська армія на чолі з Мехмедом Завойовником захопила Константинополь, поклавши жорстокий кінець одній із найтриваліших імперій в історії. Падіння великого міста також обірвало життя останнього імператора Візантії Костянтина XI.

Навколо падіння Константинополя виникло чимало легенд.Навіть після звільнення від османів — і навіть сьогодні — є греки, які продовжують вірити, що одного дня Константинополь знову стане грецьким, пише GreekReporter.

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Однією з найнезвичайніших легенд є історія про "Мармурового імператора" (Μαρμαρωμένος Βασιλιάς), Костянтина Палеолога. Вона виникла через те, що тіло останнього правителя так і не знайшли, а його могилу так і не відкрили.

Згідно з легендою Костянтин XI Палеолог не загинув від руки османа. Натомість він став каменем, адже не витримав болю від руйнування його улюбленого міста. А тому одного дня "Мармуровий імператор" оживе і поверне собі величне місто Константинополь.

Останній імператор Візантії народився 8 лютого 1405 року, ставши восьмим з десяти дітей імператора Мануїла II Палеолога та його дружини Олени Драгаш, дочки сербського правителя Костянтина. Про його життя та те, як він зійшов на престол, відомо небагато.

У 1427-1428 роках Костянтин і його брат Іоан відбили напад на Морею Карла II Токко, правителя Епіру. Відтоді його проголосили правителем Мореї.

Разом брати Палеологи поширили візантійське правління майже на весь Пелопоннеський півострів, вперше з часів Четвертого хрестового походу, що відбувся понад двісті років тому.

Візантійська імперія занепадала, коли Костянтина проголосили імператором 6 січня 1449 року після смерті його брата. Це був час піднесення Османської імперії, яка захопила землі, що перебували під владою Візантії.

Костянтин намагався об'єднати Православну Церкву з Католицькою в надії, що католики нададуть військову допомогу для зупинення наступу османів. Але ця хитрість, на жаль, виявилася марною.

Через чотири роки після приходу до влади у Візантії Костянтин змушений був протистояти третій облозі Константинополя османами — облозі, яка почалася 15 квітня 1453 року і закінчилася падінням міста 29 травня того ж року.

Кажуть, що останній імператор Візантії зрозумів, що не має достатньо військової сили, щоб запобігти завоюванню Константинополя армією Мехмеда Завойовника. Незадовго до падіння Палеолог відвідав Святу Софію, де прийняв Святе Причастя. Потім він востаннє попрощався з родиною перед тим, як піти на битву.

За свідченнями очевидців, імператор не вдався до втечі — і, безсумнівно, боровся до самого кінця. Він загинув у бою, очевидно, будучи обезголовленим османським солдатом.

Кажуть, що Мехмед II наказав шукати його тіло, а коли його знайшли, оплакав і поховав останки Фото: Public Domain

Кажуть, що Мехмед II наказав шукати його тіло, а коли його знайшли, оплакав і поховав останки. Однак могили його в Константинополі так і не знайдено.

Найімовірнішим поясненням є те, що перші два роки після падіння Константинополя Патріарх знайшов притулок у храмі Святих Апостолів, який він використовував як свою резиденцію, і саме там похований останній імператор. Однак пізніше церкву покинули, а Мехмед II наказав її знести, щоб звільнити місце для мечеті Фатіх.

Однак, на сьогодні неможливо встановити, чи дійсно там знаходяться кістки великого імператора Костянтина Палеолога.

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