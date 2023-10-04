Не загадка природи. Одностатева сексуальна поведінка у ссавців продовжує розвиватися

Дослідники припускають, що воно змінювалося у ссавців кілька разів за всю історію і все ще продовжує розвиватися.

Одностатеве сексуальне ведення, яке колись розглядалося як своєрідне відхилення, широко поширене серед ссавців — відомо про понад 1500 видів тварин, зокрема кажанів, жуків, морських зірок, змій, пінгвінів, корів, риб і черв'яків, пише Science Alert.

Дослідники зазначають, що серед ссавців, які виявляють сексуальну одностатеву поведінку, особливо вирізняються примати: сексуальну активність усередині статей спостерігають щонайменше в 51 виду, від лемурів до мавп і людей. Науковці також виявили, що одностатева поведінка, зокрема залицяння, їзда верхи, воркування або злягання, широко поширена серед тварин, як самців, так і самок, диких і тих, що утримуються в неволі.

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Під час нового дослідження еколог з Університету Гранди Хосе Гомес і його колеги зібрали дані про ссавців і використовували їх для перевірки кількох теорій, які вчені нещодавно запропонували для пояснення того, як розвивалася одностатева поведінка.

За словами авторів дослідження, оскільки одностатева сексуальна поведінка не сприяє безпосередньо відтворенню, вона вважається "еволюційною загадкою". У результаті вчені постійно думають, якщо це не призводить до появи потомства, чому така поведінка може бути вигідною? Утім, проблема полягає в тому, що більшість попередніх досліджень розглядали лише окремі види. Тож Гомес із колегами використали філогенетичний підхід, щоб порівняти виникнення та поширеність одностатевої сексуальної поведінки серед усіх ссавців.

Дослідники виявили, що одностатева поведінка у самок бонобо розвинулася для підтримання соціальних стосунків і полегшення примирення після конфлікту, тоді як у самців афалін така поведінка впливала на зміцнення союзів. Гомес із колегами припустили, що одне має бути частішим у соціальних видів ссавців. І справді, аналіз учених показав, що одностатева поведінка більш поширена у високосоціальних ссавців.

Крім того, вчені виявили, що одностатева соціальна поведінка частіше зустрічається у видів, які демонструють агресивну, а часом і смертельну поведінку. Це є підтвердженням ідеї про те, що одностатеві взаємодії можуть сприяти зміцненню соціальної ієрархії, допомагаючи знизити ризики насильницьких конфліктів.

Далі вчені простежили одностатеву поведінку по спадкових лініях і виявили, що вона "набувалася і втрачалася" кілька разів під час еволюції ссавців. Однак, імовірно, це недавнє явище для більшості ліній ссавців. Також дослідники виявили, що одностатева поведінка не поширена серед ссавців випадково — у деяких групах вона більш поширена і рідкісніша в інших.

За словами Гомеса, вони з колегами не розглядали одностатеву поведінку як "еволюційну загадку", оскільки це передбачає, що різностатева сексуальна поведінка є вихідною умовою, з якої виникла одностатева. Тому 2019 року Амбіка Камат та її колеги запропонували іншу відправну точку: імовірно, нерозбірлива сексуальна поведінка, за якої прабатьківські тварини спаровувалися з особинами всіх статей, могла існувати до розвитку впізнаваних статевих ознак, які нині використовують для приваблення партнера.

По суті, результати дослідження Гомеса спростовують цю точку зору, адже одностатева поведінка не є спільною спадковою рисою у ссавців. Так чи інакше, але обидва дослідники застерігають від перенесення теорій сексуальної поведінки тварин на людей, і навпаки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що морські ссавці не зможуть вибратися з океану.