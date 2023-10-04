Ісус був галюциногенним грибом: як одна теорія занапастила життя відомого вченого

Одне дике твердження поклало край кар'єрі впливового філолога й археолога Джона Марко Аллегро.

Наприкінці 1960-х років відомий британський вчений занапастив свою кар'єру, підтримавши доволі дике й ексцентричне твердження, яке припускало, що Ісус зовсім не був людиною — він був галюциногенним грибом, пише IFLScience.

Для декого Біблія являє собою істину в усьому, інші ж бачать у ній сукупність алегорій, які не схожі на історичну реальність, але містять божественні послання, які потрібно розшифрувати.

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У цій стародавній збірці оповідань найчастіше обговорюється історичний доказ існування Ісуса Христа. Чи справді існувала на Землі людина з таким ім'ям? Чи справді він народився у Вифлеємі, враховуючи суперечності Євангелій? І якщо це так, чому риси його оповіді відображають так багато рис, властивих давнішим релігійним традиціям? Джон Аллегро був відомим філологом і археологом, а також тим, хто шукав у стародавньому тексті метафори.

У 1947 році пастухи-бедуїни натрапили на колекцію глечиків зі стародавніми документами, яка була захована у віддаленій частині Юдейської пустелі, відомої своїми суворими умовами. Нині ці тексти відомі як Сувої Мертвого моря, а тоді вважалося, що вони мають справити величезний вплив на наше розуміння історії юдаїзму і християнства, оскільки в них містилися найдавніші зі збережених версій книг. Пізніше ці тексти було включено до біблійного канону, проте на момент відкриття їх не переклали, а тому їхнє значення для суспільства було невідомим.

Аллегро став одним із перших, кому дозволили розшифрувати ці неоціненні стародавні тексти. У 1955 році вчений рекомендував відправити Мідний сувій, найбільший з усіх виявлених, до Манчестерського університету у Великій Британії, де його б змогли розрізати та прочитати.

Після цього Аллегро з колегами розпочали вивчення документів. Знадобилося багато років і праці, за цей час дослідники подолали безліч розбіжностей, але врешті-решт тексти були опубліковані. Після цього, 1958 року, Аллегро написав ще дві книжки на цю тему: "Сувої Мертвого моря" і "Люди зі сувоїв Мертвого моря". До слова, обидві вони залишаються впливовими й донині.

Але в 1970 році все стало трохи дивно. Аллегро опублікував книжку під назвою "Священний гриб і хрест", а ще через 9 років у світ вийшла книжка під назвою "Сувої Мертвого моря і християнський міф". Обидва ці твори розвивали ідею про те, що християнство насправді було лише прикриттям для таємного загадкового сексуального культу, створеного людьми під впливом Amanita muscaria, також відомого як мухомор.

Ця цікава теорія припускала, що Ісус зовсім не був реальною людиною, а був метафорою гриба і його впливу. Аллегро стверджував, що раніше християнство створив культ есеїв, який записував свої практики через тексти Нового Заповіту, що з'явилися в сувоях Мертвого моря.

Вчений також стверджував, що під час того, як євангелісти переписували ці історії та складали Євангелія, вони фактично спотворили істинний зміст оригінального тексту. Нібито в оригінальному тексті ніколи не було людини, на ім'я Ісус, а був лише культ, який використовував гриби для отримання галюциногенних переживань.

Не важко здогадатися, що сталося далі. Погляди Аллегро не були добре прийняті за межами контркультурних рухів 1970-х років. Ба більше, дехто вважав, що Аллегро просто вигадав цей аргумент як помсту християнським критикам, які відкинули його ранні переклади Сувоїв Мертвого моря. Утім, є й такі, які припускають, що талановитий лінгвіст просто висунув помилкову теорію. Так чи інакше, а ця теорія коштувала британському вченому кар'єри.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили справжнє місце народження Ісуса Христа.