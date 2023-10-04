Курс на самознищення. Дві пастки нашого мозку, здатні призвести до розвитку хвороби Альцгеймера

Нехтуючи своїм психологічним здоров'ям, що призводить до розвитку двох небезпечних захворювань, люди, схоже, самі готують ґрунт до виникнення деменції в старості.

Людський мозок — це найскладніша у світі будова відома науці. Також, він неймовірно крихкий і схильний до незліченної кількості захворювань, деякі з яких, як виявилося, не приходять поодинці. Нове дослідження, проведене Каролінським інститутом, вказує на потенційний зв'язок між хронічним стресом, депресією і підвищеним ризиком розвитку хвороби Альцгеймера, пише Newswise.

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Деменція — це зниження когнітивних функцій, від якого страждають багато людей, особливо з віком. Найпоширенішою формою деменції є хвороба Альцгеймера. У Швеції, де проводилося це дослідження, відомо понад 160 000 осіб, які страждають на ту чи іншу форму деменції. Зі збільшенням тривалості життя це число, найімовірніше, зростатиме.

Незважаючи на те, що наука досягла успіхів у створенні способів ранньої діагностики та лікування хвороби Альцгеймера, не менш важливо визначити, що може підвищити ризик розвитку цього захворювання.

Деякі дослідження, проведені раніше, дали змогу припустити наявність зв'язку між хронічним стресом, депресією та деменцією. Нова наукова робота дала змогу значно глибше вивчити цей зв'язок. З'ясувалося, що люди, у яких раніше було діагностовано хронічний стрес або депресію, згодом з більшою ймовірністю захворіють на хворобу Альцгеймера.

У результаті проведеної роботи вчені з'ясували, що якщо людина страждала від хронічного стресу або депресії, то ризик захворіти на хворобу Альцгеймера в неї був більш як удвічі вищим, ніж у тих, хто не страждав на ці захворювання. Якщо ж у людини були і хронічний стрес, і депресія, то ризик зростав до чотирьох разів. Хронічний стрес у цьому контексті означає постійне перебування в стані стресу протягом щонайменше шести місяців без будь-яких перерв і полегшень.

Дослідження було ретельним і масштабним, отримавши всю необхідну інформацію з бази даних охорони здоров'я Стокгольма та протягом восьми років спостерігаючи за 44 447 людьми з діагнозом хронічного стресу або депресії. Автори хотіли з'ясувати, у скількох із них розвинеться легкий когнітивний розлад або хвороба Альцгеймера. Порівняно з більш ніж мільйоном інших людей у тій самій віковій групі, у людей із хронічним стресом або депресією було виявлено більшу кількість випадків хвороби Альцгеймера. Незважаючи на те, що ризик для таких людей вищий, деменція у людей у віці 18-65 років розвивається вкрай рідко. Тому виявлення всіх можливих каталізаторів стає вкрай важливим.

Однак, як підкреслює доктор Аксель Карлссон, один з авторів, для повного розуміння цього зв'язку необхідні додаткові дослідження. Вчені вже планують свої подальші кроки, зосередившись на розробці інструментів, які допоможуть виявляти людей з потенційним ризиком розвитку деменції на ранніх стадіях.

Розуміння зв'язку між хронічним стресом, депресією і хворобою Альцгеймера може прокласти шлях до більш ефективних профілактичних заходів і методів лікування всіх трьох захворювань у майбутньому.

Раніше Фокус писав про один маловивчений симптом депресії. Якщо людина в депресії, то вона має почуватися сумною або пригніченою, але це не єдині симптоми цієї хвороби.

Також Фокус писав про те, що ключ до несприйнятливості до стресу знаходиться у нас під носом. Природа дає людині безліч способів впоратися з різними викликами здоров'ю, і наука зібрала велику кількість доказів того, що стрес не є виключенням із правил.

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