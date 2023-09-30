Імунітет доступний усім: ключ до несприйнятливості до стресу знаходиться у нас під носом

Природа дає людині безліч способів впоратися з різними викликами здоров'ю, і наука зібрала велику кількість доказів того, що стрес не є виключенням із правил.

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Люди часто потрапляють у небезпечну та поширену пастку негативних думок. При цьому виникає відчуття, що в голові відтворюються старі жалі, невдачі та роздуми на кшталт "що, якби". Хоча це може дуже негативно позначитися на житті людини і в підсумку призвести до розвитку депресії, є просте рішення, як відволіктися від цих думок, пише The New Daily.

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Румінативне мислення — це коли ми потрапляємо в пастку постійних і повторюваних думок, часто сфокусованих на негативі або жалю. Це схоже на пісню, яка повторюється знову і знову, без можливості її перемкнути. Фахівці з психічного здоров'я часто пропонують опрацьовувати ці думки по черзі, перетворюючи занепокоєння на конкретні дії. Однак у моменти, коли потрібно просто відволіктися від цього уявного кругообігу, можна скористатися відволікаючим маневром.

Останнім часом зростає інтерес до поняття "благоговіння" — емоції, яку ми відчуваємо, зіштовхнувшись із чимось грандіозним, таким, що виходить за рамки нашого звичайного досвіду. Доктор Дачер Кельтнер з Каліфорнійського університету в Берклі вважає, що почуття благоговіння може бути дуже корисним для нашого самопочуття. Ця емоція не тільки заспокоює нашу нервову систему, а й сприяє зміцненню довіри і зв'язків, виділяючи окситоцин, який часто називають "гормоном любові".

Келтнер описує благоговіння як відчуття, що виникає під час зустрічі з чимось настільки величезним і неймовірним, що воно виходить за рамки нашого звичайного розуміння світу. Цікаво, що наш організм реагує на благоговіння інакше, ніж на такі емоції, як радість чи страх.

Різноманітні дослідження, що проводилися протягом багатьох років, показали позитивний вплив природи на наше здоров'я. Наприклад, проживання поблизу парку може знизити ризик інсульту на 16%. У дітей, які ростуть поблизу зелених насаджень, таких як парки та сади, знижується ризик розвитку психічних розладів. Крім того, перебування на природі може допомогти людям впоратися з такими проблемами, як негативний образ тіла.

Одне з досліджень зробило висновок, що емоція "благоговіння" може бути тим чарівним інгредієнтом, який посилює ці переваги. У дослідженні, проведеному 2020 року португальськими вченими, було виявлено, що всього лише 30-хвилинна прогулянка парком значно знижує рівень негативних думок в учасників. Водночас аналогічна прогулянка в міському середовищі, позбавленому природних елементів, не давала такого ефекту. Найважливішим відкриттям стало те, що учасники, які відчували більше благоговіння під час прогулянки на природі, відчували більш значне зниження негативних думок.

Іноді найпростіші враження від перебування на природі можуть допомогти відволіктися. Наприклад, спостереження за птахами може стати захопливим заняттям, яке відволікає нас від роздумів. Навіть у таких, здавалося б, похмурих місцях, як кладовища, динамічний світ природи — чи то боротьба птахів за територію, чи то мінливі барви неба — може стати центром нашої уваги, відганяючи настирливі негативні думки.

Якщо ви виявили, що зациклилися на негативних думках, спробуйте прогулятися на природі. Нехай неосяжні простори світу, складні деталі рослин чи грайливі витівки тварин сповнять Вас почуттям благоговіння. Можливо, це той простий засіб, який необхідний для того, щоб освіжити свій розум і поглянути на світ по-новому.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.