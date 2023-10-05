Рожево-червоний і блакитний блиск космосу: астрономи показали відразу три туманності на одному знімку (фото)

За допомогою телескопа в Чилі вчені зробили приголомшливий знімок двох різних типів туманностей.

Астрономи з Європейської Південної обсерваторії за допомогою Оглядового телескопа VLT, розташованого в Паранальській обсерваторії в пустелі Атакама на півночі Чилі, отримали унікальний знімок двох різних типів туманностей. На зображенні показано одразу три туманності, одна з яких світиться рожево-червоним світлом, а дві інших — блакитним, пише Space.

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У межах нового спостереження за космосом, коли вчені вивчали різні туманності і зірки у видимому світлі, щоб краще зрозуміти, як ці зірки народжуються, живуть і помирають, було отримано новий знімок відразу трьох туманностей. Це зображення було зроблено ширококутною камерою OmegaCAM, встановленою на Оглядовому телескопі VLT.

Головне місце на новому зображенні займає рожево-червона туманність, тобто величезна хмара з газу і пилу, під назвою IC1284, де формуються нові зірки. Це емісійна туманність, яка складається з іонізованого водню, і вона випромінює своє власне світло. Через синтез водню та активну появу нових зірок туманність IC1284 набуває рожево-червоного відтінку. Подібний колір випромінюваного світла походить від електронів в атомах водню. Річ у тім, що на них впливає випромінювання молодих зірок, але вони з часом втрачають енергію і випромінюють світло певного кольору або довжини хвилі. На знімку туманності IC1284 можна побачити світло найяскравіших молодих зірок у цьому регіоні поганого зореутворення.

За допомогою телескопа в Чилі вчені зробили приголомшливий знімок двох різних типів туманностей Фото: ESO

У правому нижньому кутку зображення видно одразу дві відбивні туманності під назвою NGC6589 і NGC6590, які світяться блакитним світлом. Це також хмари газу і пилу, але на відміну від емісійних туманностей вони відбивають світло близької до них зірки або кількох зірок, розсіюють його і набувають блакитного відтінку. До речі, з цієї ж причини, тобто через розсіювання світла Сонця наше небо також має блакитний колір.

Як уже писав Фокус, астрономи змогли з'ясувати причину, чому найбільш ранні галактики, виявлені космічним телескопом Вебб, є дуже яскравими. Річ у тім, що, згідно з наявними теоріями, ці перші галактики не могли мати так багато зірок, щоб випромінювати стільки світла. Але розгадка цієї таємниці також пов'язана із зірками.

Нагадуємо, що нашу зірку, тобто Сонце, активно вивчає космічний апарат "Паркер". Але, щоб вийти на максимально близьку орбіту до зірки, йому потрібно здійснювати гравітаційні маневри навколо Венери. Під час одного з таких близьких прольотів планети апарат зібрав дуже важливі дані й завдяки їм астрономи змогли з'ясувати, що з себе представляють загадкові спалахи світла на Венері, як уже писав Фокус.

Також нагадуємо, що NASA показало, як космічний апарат OSIRIS-REx скинув на Землю капсулу зі зразками астероїда Бенну на відстані у понад 100 000 км від планети.