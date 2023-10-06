Паркування на орбіті. Учені знайшли спосіб, як уникнути космічних ДТП

"Космічна парковка" на низькій навколоземній орбіті допоможе уникнути "заторів" і зіткнень космічних апаратів у космосі.

Учені з Університету Пердью, США, пропонують виділити для супутників та інших космічних апаратів у навколоземному просторі окремі "паркувальні місця", що допоможе уникнути космічних ДТП, пише Space.

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Учені вважають, що вже до кінця десятиліття навколо Землі обертатиметься в 10 разів більше супутників зв'язку та апаратів для спостереження за планетою, ніж зараз. Такий космічний трафік неминуче призведе до появи високого ризику зіткнень на орбіті. Тому дослідники пропонують виділити для космічних апаратів окреме місце в космосі для обладнання своєрідної "парковки".

За словами вчених, уже зараз на орбіті перебувають тисячі супутників зв'язку, навігаційних супутників та інтернет-супутників, до цього варто додати ще й апарати, що спостерігають за Землею. Існує висока ймовірність того, що збільшення кількості супутників неминуче призведе до того, що вони почнуть стикатися один з одним через перевантаженість навколоземного простору.

"Космічна парковка" на низькій навколоземній орбіті допоможе уникнути "заторів" і зіткнень космічний апаратів у космосі Фото: space.com

Дослідники кажуть, що супутникові угруповання на низькій навколоземній орбіті стали настільки великими, що стає дедалі складніше й складніше відстежувати рух окремих апаратів і забезпечити їхнє безпечне переміщення в космосі. З іншого боку, на орбіті перебуває велика кількість космічного сміття, і вона збільшується, також не в останню чергу це стане можливим через неминучість майбутніх зіткнень.

Тому вчені вважають, що потрібно визначити особливі місця в космосі поруч із Землею або ближче до Місяця, куди варто перенаправляти великі супутникові угруповання, щоб уникнути зіткнення з уламками, які можуть вивести апарати з ладу.

За словами дослідників, якщо станеться велике зіткнення і з'явиться багато уламків, то потрібно буде швидко переміщати супутники, що працюють, на безпечнішу орбіту. Але поки що це робити складно, якщо в одному місці сконцентровано кілька угруповань супутників. Тому ці угруповання потрібно розосередити.

Вчені пропонують нові способи збереження працюючих супутників, якщо в космосі станеться зіткнення, і сподіваються, що учасники ринку подібних послуг візьмуть отримані відомості до уваги.

Як уже писав Фокус, Китай активно готується до закінчення терміну експлуатації Міжнародної космічної станції, а тому має намір збільшити розмір свого орбітального аванпосту в 2 рази. Таким чином КНР намагається створити альтернативу МКС, щоб на китайській космічній станції могли перебувати й астронавти з інших країн.

Також Фокус писав про те, що в США вперше в історії оштрафували приватну компанію за неправильну поведінку з космічним сміттям. Сума штрафу склала 150 тисяч доларів.