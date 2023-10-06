На прозорих парашутах. У Каліфорнії тисячі павуків "падають" просто з неба (відео)

Ситуація лякає місцевих жителів, але дослідники не бачать у ній нічого жахливого — павуки просто мігрують, використовуючи павутину як "парашут".

Напередодні Гелловіна може здатися, що це якийсь розіграш, але жителям Центрального узбережжя Каліфорнії зовсім не до жартів. Місцеві жителі заявляють, що на них буквально наринув "дощ із павуків" — істоти тисячами спускаються з неба, використовуючи павутину як крихітні "парашути", пише Daily Mail.

У мережі з'явилися десятки відео, на яких видно, як білі конструкції ширяють у небі, а потім прилипають до землі або будівель. Один із місцевих жителів навіть порівняв це з "фальшивим павутинням, яким прикрашають будинки до Гелловіну".

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Втім, це зовсім не бутафорія, павуки дійсно спускаються з неба. Ситуація насправді має досить дивний вигляд, але за словами доцента кафедри біології в Університеті штату Сан-Хосе Фреда Ларабі, цьому є цілком логічне пояснення.

Вчений вивчив павутину і виявив, що вона являє собою шовкові нитки, сплетені павуками-дитинчатами. По суті, вони плетуть ці конструкції, а потім використовують їх для міграції в нові місця проживання.

Ларабі зазначає, що дитинчатам необхідно віддалитися від того місця, де вони народилися. Для цього вони плетуть конструкції з шовкових ниток, а потім чекають поки їх не підхопить вітер, здатний перенести павуків на нове місце проживання. Біолог зазначає, це велике переселення павуків необхідне для того, щоб дитинчата не конкурували за територію зі своїми братами та сестрами.

Зазначимо, що повідомлення про "дощ із павуків" надходять із Сан-Франциско, Сан-Хосе, Данвілла і Гілроя. Місцеві жителі повідомляють про липкі та шовковисті конструкції, які буквально падають із неба, прилипаючи до стін, телефонних стовпів і просто землі.

За словами професора Каліфорнійського державного університету в затоці Монтерей Джона Бенкса, насправді місцеві жителі стали свідками процесу, що називається "роздуванням".

Вчений зазначає, як правило, павуки прядуть нитки, коли не налякані або відчувають нестачу їжі. Потім вони чекають поки нитки не підхопить вітер і не перенесе їх на нове місце проживання. "Роздування" — спеціальний термін, який вчені використовують для позначення того, як павуки переселяються з місця на місце.

Раніше Фокус писав про те, що павуки-скакуни володіють унікальними навичками хребетних.