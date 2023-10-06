Телескоп Габбл виявив дивний космічний вибух у несподіваному місці: що відомо (фото)

Дуже рідкісний, дивний спалах дуже яскравого світла виявився ще більш незвичайним завдяки новому спостереженню.

Явище, яке відоме під назвою Сяючий швидкий блакитний оптичний перехідний процес (LFBOT), з'явилося там, де його зовсім не очікували виявити астрономи. Результати спостережень телескопа Хаббл показують, що вчені знають про ці космічні вибухи навіть менше, ніж вважалося раніше, пише Phys.

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Незвичайний космічний вибух

LFBOT є одними з найрідкісніших і найдивніших спалахів видимого світла у Всесвіті, які з'являються дуже несподівано. Уперше ці явища виявили 5 років тому і відтоді їх виявляють по одному на рік.

Останній із виявлених LFBOT вчені спостерігали за допомогою декількох телескопів у всьому електромагнітному спектрі, від рентгенівських променів до радіохвиль. Але тільки спостереження за допомогою космічного телескопа Габбл дали змогу з'ясувати, де стався дивний спалах світла, що отримав назву AT2023fhn.

Лише спостереження за допомогою космічного телескопа Габбл дали змогу з'ясувати, де стався дивний спалах світла, що отримав назву AT2023fhn Фото: NASA

Згідно з дослідженням, опублікованим на сервері препринтів arXiv, це явище кілька днів світилося дуже яскравим блакитним світлом, швидко досягло максимальної яскравості і так само швидко зникло. При цьому вчені з'ясували, що температура під час вибуху становила приблизно 20 тисяч градусів Цельсія.

Якщо інші LFBOT вчені виявляли безпосередньо в галактиках, то AT2023fhn з'явився між двома сусідніми галактиками. Космічний вибух стався на відстані в 50 тисяч світлових років від сусідньої спіральної галактики і на відстані в 15 тисяч світлових років від меншої за розмірами галактики. Але раніше астрономи вважали, що ці явища виникають тільки всередині галактик.

Причина появи дивного космічного вибуху

Також учені вважали, що LFBOT є дуже рідкісним типом наднових, які виникають під час вибуху гігантських зірок. І всі попередні незвичайні спалахи світла виявили у спіральних рукавах галактик. Тепер же виявляється, що ці вибухи не відповідають будь-якому типу наднової, тим більше, що вони можуть з'являтися поза галактиками. За словами вчених, нове спостереження за космічними вибухами показує, що вони знають про ці явища навіть менше, ніж вважалося раніше.

Автори дослідження припускають, що LFBOT може з'являтися внаслідок знищення зірок чорними дірами проміжної маси, тобто їхня маса в 100 — 1000 разів більша за масу Сонця. Автори вважають, що AT2023fhn з'явився всередині кульового зоряного скупчення в зовнішньому гало однієї з двох сусідніх галактик. А в цих скупченнях можна виявити чорну діру проміжної маси.

Як уже писав Фокус, пошуки Дев'ятої планети привели вчених до виявлення іншого закону гравітації в Сонячній системі. Вчені вважають, що спостереження, які наштовхнули вчених на існування Дев'ятої планети можуть вказувати на існування модифікованого закону гравітації.

Також Фокус писав про те, що вчені показали дивовижний знімок телескопа Хаббл, на якому показана спіральна галактика з особливим секретом. Вивчення цієї галактики може допомогти астрономам поліпшити розуміння всіх нюансів появи нових зірок.