Уперше за 70 років. Учені попереджають про вимирання найрідкіснішого морського ссавця на Землі

Таким чином дослідники намагаються попередити, що вимирання видів стає реальною загрозою.

Раніше минулого року вчені вже заявили про те, що шосте масове вимирання на Землі вже почалося і його наслідки будуть гнітючими для більшості видів, що мешкають на планеті. Тепер учені вперше за останні 70 років випустили перше попередження про зникнення рідкісного морського ссавця, пише IFLScience.

За словами дослідників, таким чином вони хотіли донести повідомлення до всього світу — загроза реальна і вона вже тут. Учені наполягають, що вимирання стає реальною загрозою, з якою зіштовхують незліченні істоти тваринного світу.

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Міжнародна китобійна комісія (IWC) заявила про те, що в Каліфорнійській затоці в Мексиці залишилося всього 10 вакіт. Представники цього виду є найменшими з усіх нині живих видів китоподібних: їхній зріст становить від 12 до 1,5 метрів. Ці тварини мешкають тільки в Каліфорнійській затоці, і вважається, що їх залишилося всього 10 — ще 2017 року популяція налічувала 30 особин.

Дослідники зазначають, що основною причиною популяції є те, що рибалки використовують зяброві сітки — спеціалізовані плоскі сітки, які використовують для незаконного полювання на риб тотоаба, яких продають на прибутковому чорному ринку китайської медицини.

За словами доктора Ліндсі Портер, заступника голови наукового комітету IWC, за допомогою попередження про зникнення цього морського виду вони хотіли донести повідомлення до ширшої аудиторії, щоб усі зрозуміли, наскільки це серйозно. Доктор Портер також зазначила, що попри майже 30 років неодноразових попереджень про те, що вакіта перебуває на межі зникнення через заплутування в зябрових сітках, ситуація, на жаль, не покращилася.

У відчайдушних зусиллях зберегти цей надзвичайно рідкісний морський вид дослідники мають намір співпрацювати з урядом для збереження екосистеми тварин, а також використовувати навчених дельфінів для їх виявлення. Крім того, вчені планують зробити спроби зібрати тварин разом і перемістити до притулку, що спеціально охороняється, і почати програму розведення в неволі, від якої раніше довелося відмовитися через смерть спійманої самки.

Зазначимо, що раніше мексиканський військово-морський флот планував створити зону нульової терпимості з використанням 193 бетонних блоків для запобігання використання зябрових сіток. Дослідники вважають, що цей захід скоротив використання сіток на 90%, проте перемістив проблему в інше місце.

Раніше Фокус писав про те, що на Землі вже почалося шосте масове вимирання: вчені назвали перші ознаки.