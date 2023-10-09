На тисячі років раніше, ніж вважалося: коли Землю накрила найбільш руйнівна геомагнітна буря

Ця геомагнітна буря була набагато потужнішою, ніж сумнозвісна "подія Керрінгтона".

Досі найпотужнішою з відомих геомагнітних бур вважалася та, яка з'явилася на Землі 1859 року. У вересні того року на Сонці стався найсильніший з відомих спалахів і найсильніший корональний викид маси. Ця подія, що отримала назву "подія Керрінгтона" (за прізвищем астронома Річарда Керрінгтона, який виявив спалах на Сонці), призвела до масштабного вимкнення телеграфних систем по всьому світу. Зв'язок було втрачено і це спричинило справжній хаос. Відтоді не відбувалося нічого подібного, але автори дослідження, опублікованого у виданні Philosophical Transactions of the Royal Society A, знайшли свідчення того, що за тисячі років до цього на Землі з'явилася потужніша геомагнітна буря, яку можна вважати найсильнішою з усіх відомих, пише ScienceAlert.

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Що таке геомагнітна буря?

Геомагнітні бурі постійно виникають на Землі, але вони не приносять таких руйнувань, як це було під час "події Керрінгтона". Джерелом геомагнітних бур є викиди енергії та плазми на Сонці під час сонячних спалахів. Потоки сонячних частинок, що вирвалися з Сонця, спрямовуються з гігантською швидкістю в космос, і якщо на їхньому шляху перебуває Земля, то частинки завдають удару по її магнітному полю. Унаслідок зіткнення сонячних частинок із частинками в атмосфері Землі виникають дуже яскраві полярні сяйва, а також інколи можуть виникнути порушення в роботі супутникового та радіозв'язку на певних частотах. У дуже рідкісних випадках геомагнітні бурі провокують відключення енергосистем.

Геомагнітні бурі також впливають на радіоактивний ізотоп вуглецю — вуглець-14. Цей ізотоп виникає у верхніх шарах атмосфери Землі під час взаємодії космічного випромінювання і сонячного випромінювання з молекулами в атмосфері. Цей ізотоп постійно потрапляє на поверхню планети і його можна виявити, наприклад, у деревах. Оскільки вуглець-14 має відомий період розпаду, то з його допомогою можна дізнатися вік дерев. Також за допомогою цього ізотопу можна дізнатися, коли відбувалися виверження на Сонці, досліджуючи річні кільця древніх дерев.

Джерелом геомагнітних бур є викиди енергії та плазми на Сонці під час сонячних спалахів Фото: NASA

Найпотужніша геомагнітна буря в історії Землі

Як показало дослідження майже повністю скам'янілих стародавніх дерев, які знаходяться в Альпах на території Франції, найсильніша геомагнітна буря накрила Землю 14 300 років тому. Це вдалося з'ясувати, завдяки накопиченому вуглецю-14 у річних кільцях древніх дерев.

Також учені вивчили керни льоду, взяті в Гренландії, і з'ясували, що тут міститься висока концентрація ізотопу берилію, який також пов'язаний із появою сильних геомагнітних бур. Вік цього ізотопу також був приблизно 14 300 років.

За словами вчених, висока концентрація вуглецю-14 в атмосфері Землі в різні періоди її історії зараз називається подіями Міяке. Цей феномен за останні 15 тисяч років спостерігався 9 разів і востаннє в 774 році нашої ери.

Імовірно, події Міяке пов'язані саме з найсильнішими вибухами на Сонці, хоча вони могли бути спричинені й вибухами недалеких від нас наднових. У будь-якому разі, як вважають учені, ці незвичайні явища мали руйнівні наслідки для нашої планети.

Автори дослідження кажуть, що якби подібна геомагнітна буря, яка накрила Землю 14 тисяч років тому, сталася зараз, то на всій Землі повністю б зруйнувалися енергосистеми і люди залишилися б без електрики на багато місяців. Це стосується і повного руйнування системи зв'язку, а також Інтернету. Тобто настав би хаос у рази більший, ніж стався 1859 року.

Фокус уже писав про те, що у вересні Землю накрила найсильніша геомагнітна буря, викликана потужним спалахом на Сонці і корональним викидом маси.