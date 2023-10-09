Найледачіший слимак у світі володіє суперсилою: що дає йому змогу обходитися без їжі місяцями

Цей загадковий молюск може харчуватися сонячною енергією, поглинати сонячне світло і прикидається "рослиною", щоб не їсти.

Дивовижний мангровий слимак (Elysia bangtawaensis) мешкає в неглибоких водоймах у мангрових лісах і болотах у Південно-Східній Азії та Австралії. Дивовижна істота привернула увагу дослідників тим, що здатна місяцями обходитися без їжі, пише Live Science.

Ці крихітні молюски не тільки схожі на зоряне небо, а й належать до сакоглоссанів, відомих як "морські слимаки, що харчуються сонячною енергією". Дивно, але це зовсім не метафора, молюски та справді здатні насичуватися сонячною енергією, щоб обходитися без їжі місяцями.

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Дослідники зазначають, слимаки живуть у мангрових заростях, де байдикують у неглибоких водоймах. Молюски зішкрібають вміст крихітних клітин водоростей, що дає їм змогу здобути суперсилу — здатність до фотосинтезу. Зазначимо, що існує єдина група тварин, відома тим, що може фотосинтезувати, зберігаючи хлоропласти з водоростей.

Ці дивовижні молюски мають від 7 до 9 гострих зубів, якими вони проколюють клітини водоростей, а потім висмоктують з них корисні речовини, зокрема й хлоропласти. Ці клітинні структури рослини використовують для перетворення сонячного світла на цукри під час фотосинтезу. Науковці зазначають, що слимаки виростають лише до 5 сантиметрів завдовжки й використовують хлоропласти, які поглинають, для харчування.

До слова, хлоропласти не тільки виробляють енергію, а й також забарвлюють молюсків у темний, листоподібно-зелений колір. Це допомагає мангровим слимакам зливатися з навколишнім середовищем і залишатися непоміченими для потенційних хижаків, зокрема ракоподібних і птахів. Утім, дивовижної дії хлоропластів вистачає лише на кілька місяців, потім вони починають стискатися, а молюски набувають жовтуватого відтінку. У цей момент вони змушені заповнювати свій фотосинтетичний апарат новою порцією водоростей.

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