Материнські обереги: вчені знайшли неординарну дитячу нічну сорочку віком 2 тис. років (фото)

Ізраїльські археологи виявили дитячу нічну сорочку віком 1900 років, яка, ймовірно, мала ще й символічне значення. Дослідники вважають, що мати заховала у ній безліч оберегів для дитини.

Печера Літер в Ізраїлі — скарбниця, в якій знайшли безліч папірусних листів і документів. Це стародавнє місце, відкрите ще на початку 1960-х років, зачаровувало археологів протягом десятиліть, й тепер вони відкрили історію понад 1900-річної давнини, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Печера Літер розташована над каньйоном ріки Нахаль Хевер, неподалік від Мертвого моря. Щоб потрапити до цієї печери, потрібно подолати 15 метрову висоту. Саме там знаходиться її вхід.

Серед безлічі історичних скарбів, знайдених всередині, були папірусні листи та документи часів Римської імперії. Деякі з цих дорогоцінних реліквій пов'язані зі значною історичною подією, відомою як повстання Бар-Кохба. Але серед цих цінних знахідок виділяється одна — дитяча нічна сорочка, якій 1 900 років. Цю сорочку вирізняють особливі "вузлики".

"Вузлики схожі на маленькі підвіски в нижній частині одягу, створені шляхом зав’язування частини тканини навколо речовин, відомих своїми захисними властивостями: смоли, солі, залізного купоросу, асфальту, хни, насіння та інших невідомих матеріалів. Зв’язування зроблено шляхом обмотування лляної нитки навколо матеріалу кілька разів", — каже доктор Оріт Шамір, фахівець із текстилю Управління старожитностей Ізраїлю.

Ця сорочка явно призначалася для дитини й, найімовірніше її носили як спідню білизну. Вона складається з двох однакових за розміром полотнищ, зшитих між собою по верхніх краях, з отвором посередині для шиї. З обох боків горловини його прикрашають лляні нитки, що звисають донизу.

Ізраїльські археологи виявили дитячу нічну сорочку віком 1900 років, яка, ймовірно, мала ще й символічне значення Фото: Israel Antiquities Authority

Під час уважного вивчення стає очевидним, що тканина, з якої виготовлена ця туніка, неоднорідна за товщиною та щільністю. Ткацтво було простим, із дотриманням базової техніки скручування, і воно несе на собі відбиток людської помилки. Зшивання одягу також далеко не ретельне, демонструючи кілька дірок, деякі з яких, ймовірно, спричинені щоденним зносом.

Що ж означають ці вузлики

Оскільки нічна сорочка безсумнівно призначена для дитини, експерти вважають, що ці вузлики додали з метою захистити дитину від хвороб і шкоди. Легко уявити собі матір, яка ретельно ховає такі речовини, як сіль, зав'язуючи частини лляної сорочки, читаючи при цьому молитви та побажання про благополуччя свого улюбленого сина чи доньки.

Вузлики на нічній сорочці цієї дитини, хоч і прості на вигляд, виявляють незгасаючу любов і надію батьків, назавжди закарбовані в складках історії.

Печера Літер продовжує розкривати свої таємниці, дозволяючи нам зазирнути в життя тих, хто жив у цю далеку епоху. Коли археологи заглиблюються вглиб, ми можемо відкрити для себе ще більше дивовижних історій і прозрінь з минулого, пропонуючи нам глибше розуміння нашої спільної історії людства.

Раніше Фокус писав про розкопаний у Франції 1800-річний саркофаг. Він зберігав останки жінки з "особливим статусом".

А також ми розповідали про древній храм, який виявили в Мексиці. Легенду про нього передавали з уст в уста протягом тисяч років.