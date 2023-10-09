Підійдуть лише деякі продукти. Дієтолог розповіла про небезпеку нічного перекусу для нашого здоров'я

Хоча можливість швидко закинути щось смачне в шлунок перед сном звучить заманливо, таких спокус варто уникати, виходячи з багатьох досліджень, оскільки це згубно позначається на нас у довгостроковій перспективі.

Усі ми бували в такій ситуації, коли перед сном затишно влаштовуємося з улюбленими ласощами. Не залежно від того, нічний це ритуал розслаблення чи можливість перекусити після важкого робочого дня, більшість людей хоча б раз у житті промишляли подібною трапезою в темний час доби. Але якщо ви серйозно ставитеся до підтримки здорової ваги, це може виявитися не найкращою ідеєю, пише Daily Mail.

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Експерти з'ясували, що прийом їжі перед сном може бути не найрозумнішим вибором. Це не означає, що потрібно голодувати, якщо ви зголодніли пізно ввечері, але це говорить про те, що час прийому їжі може впливати на наш організм сильніше, ніж ми могли б припустити.

Докторка Сара Беррі зазначає, що в нашому організмі є внутрішній годинник, який визначає, як ми переробляємо їжу. Вживання їжі пізно ввечері може вивести цей годинник з рівноваги. Коли цей внутрішній ритм, відомий як циркадний, порушується, наш організм не так ефективно спалює калорії. Це підтверджується результатами дослідження, проведеного 2022 року, згідно з якими такі порушення можуть збільшити ймовірність набору ваги.

Пізній прийом їжі, мабуть, також може зіграти з нашим почуттям голоду наступного ранку. Окреме дослідження 2022 року показало, що у людей, які їли пізно, рівень гормону лептину знижувався протягом 24 годин. Лептин дуже важливий, оскільки він сигналізує нашому мозку про те, що ми вже достатньо поїли. Коли його рівень знижується, ми відчуваємо себе більш голодними і повільніше спалюємо калорії.

Докторка Беррі також підкреслює, що якщо перекушувати пізно ввечері цукром або рафінованими вуглеводами, то це може призвести до більш швидкого стрибка рівня цукру в крові, ніж якби ви перекусили тим самим раніше протягом дня. Йдеться не тільки про короткочасні енергетичні спади: часті стрибки цукру в крові з часом можуть завдати шкоди нашим очам, нервам, ниркам і кровоносним судинам.

Що ж робити в разі нічного голоду? Докторка Беррі радить обирати закуски, які не мають суттєвого впливу на рівень цукру в крові. Це можуть бути горіхи, нежирний грецький йогурт із ягодами або хумус із хрусткими овочами. А якщо ви шукаєте більш довгострокове рішення, перегляньте свою вечерю. Добре збалансована вечеря, наповнена ароматними овочами, зеленню, спеціями і корисними жирами, може стати ключем до того, щоб утримати тягу до пізнього вечора.

Пам'ятайте, що йдеться не про позбавлення, а про розуміння того, як наш організм реагує на різні продукти в різний час. Внесення невеликих коригувань, заснованих на цих знаннях, може в довгостроковій перспективі значно змінити ситуацію.

Раніше Фокус писав про те, як на наш організм впливає лише один прийом їжі на день. Один із найекстремальніших видів голодування завдає істотної шкоди нашому здоров'ю.

Також Фокус писав про те, як наука винесла вирок дієті за групою крові. Хоча ідея приймання їжі залежно від групи крові звучала свіжо й інтригуюче, реальність виявилася не такою райдужною, а обмеження дієти можуть принести більше шкоди, ніж користі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.