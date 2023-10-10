Прощаючись, обгризали кістки. Учені виявили, що давним-давно канібалізм був нормою (фото)

Нове дослідження показує, що поїдання собі подібних серед людей було поширене набагато більше, ніж вважалося раніше.

Ритуали прощання з покійними змінювалися час від часу і від місця до місця. Однак одна похоронна практика, що вважалася відносно рідкісною, виявилася більш поширеною, ніж раніше вважали вчені, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені зосередилися на аналізі палеолітичних людських останків по всій Північній Європі. Результати дослідження припускають, що канібалізм був нормальною культурною практикою, яка здійснювалася на набагато більшій території, ніж вважалося раніше.

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За словами палеоантрополога Музею природної історії в Лондоні Сільвії Белло, близько 15 000 років тому на території Європи мешкали люди, відомі як мадленська культура. Результати нового дослідження показують, що канібалізм серед них був широко поширеною поведінкою — вони не ховали покійних, а поїдали їх.

Вчені виявили свідчення того, що канібалізм неодноразово практикувався по всій північно-західній Європі протягом відносно короткого періоду часу. Команда вважає, що ця практика була частиною похоронної поведінки серед мадленських груп. Вчені зазначають, що це відкриття цікаве саме по собі, оскільки є найдавнішим свідченням канібалізму як похоронного обряду.

Сліди на людських кістках мадленців відповідають навмисній обробці Фото: The Trustees of the Natural History Museum

Попри те, що час чинить вельми руйнівний вплив на більшу частину історії людей, мадленська культура залишила після себе досить багато свідчень свого мистецтва і технологій — знаряддя з каменю і кісток, з якими вони працювали, а також використовували для прикраси. Крім того, вченим доступно безліч кісток, що збереглися з того часу.

Однак до цього часу дослідникам було занадто мало відомо про їхні похоронні практики. Під час дослідження вчені вивчили кістки з печери Гофа в ущелині Чедер, будинку знаменитої чедерської людини. Попри те, що раніше вчені вважали, що канібалізм у людей трапляється вкрай рідко, нові дані свідчать про те, що він був набагато поширенішим, ніж вважалося раніше.

Під час дослідження Белло з колегою-археологом з Музею природної історії Вільямом Маршем приступили до ретельного вивчення теми. Вони провели масштабний огляд опублікованої літератури та виявили докази існування канібалізму в усій Європі, і не тільки в мадленців. Зазначимо, що за часів верхнього палеоліту Європа була домом для двох різних культур: мадленці жили на північному заході, а південний схід був заселений епіграветтами.

Чаші з черепів мадленців із печери Гофа в Англії (ліворуч) і печери Курбе у Франції (праворуч) Фото: The Trustees of the Natural History Museum

Загалом вчені вивчили 59 пам'яток мадленського та епіграветтського періоду. У результаті ними було виявлено докази похоронної практики у 25 з цих місць, при цьому в 10 з цих місць мертві, ймовірно, були просто поховані.

Однак у 13 місцях учені виявили на людських кістках сліди посмертних маніпуляцій — сліди зубів і порізів, пов'язані з розчленуванням, їжею і перепрофілюванням кісток для подальшого використання у вигляді інструментів і посуду. Наприклад, з людських черепів були зроблені чашки та миски. На решті двох ділянок було виявлено сліди як поховань, так і канібалізму.

Найцікавішим, на думку команди, є той факт, що всі докази канібалізму були виявлені в мадленських поселеннях. У результаті автори дослідження дійшли висновку, що саме мадлеці протягом відносно короткого часу практикували канібалізм, який, ймовірно, був частиною похоронної поведінки.

Під час дослідження вчені також провели генетичний аналіз кісток, пов'язаних із цими похоронними обрядами. Команда виявила, що похоронна культура мадленців та епіграветів значно відрізнялася. Дані також свідчать про те, що епіграветтська культура проіснувала на кілька тисяч років довше, ніж мадленська. І поховання стало засобом поводження з померлим, що домінував.

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