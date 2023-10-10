За межами IQ. Науковці відповіли, хто найрозумніша людина в історії

Розум – велика таємниця людства й неможливо встановити хто саме є чи був найрозумнішою людиною планети. Проте, ми можемо робити припущення, ґрунтуючись на досягненнях наукових світил.

Коли ми замислюємося над питанням, хто міг би бути найрозумнішою людиною в історії, на думку спадають кілька прославлених імен. Ейнштейн, Гокінг, Піфагор, Конфуцій та Тесла — всі вони залишили незгладимий слід у своїх галузях. Проте серед них є один, хто виділяється: сер Ісаак Ньютон, пише Big Think.

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Визначення інтелекту: за межами IQ

Перш ніж зануритися в геніальність Ньютона, важливо пояснити, що ми маємо на увазі під словом "розумний". Хоча поняття інтелекту обговорюють психологи, нейробіологи та експерти зі штучного інтелекту, ми будемо дотримуватися простого визначення: здатність до навчання, міркування та розуміння.

У цьому визначенні мається на увазі широта знань. По-справжньому розумна людина володіє величезним обсягом інформації з різних тем. Творчість також відіграє важливу роль; творчі мислителі можуть бачити можливості там, де інші бачать глухий кут.

IQ Ісаака Ньютона залишається загадкою, оскільки в 17 столітті не існувало тестів на визначення інтелекту. Але можна з упевненістю сказати, що заповнення овалів у тестах з декількома варіантами відповідей було не в його стилі. Він, найімовірніше, закінчив би його за кілька хвилин, а потім витратив би лишній час на вдосконалення запитань.

Ньютона вирізняє не лише його інтелект, а й глибокі знання та творчі здібності. Він був справжнім ерудитом, опанував фізику, математику і теологію. Його відданість релігії проявилася в тому, що більш ніж половина його опублікованих праць присвячені богословським питанням.

Ньютон навіть захоплювався алхімією — вірою, яку поділяли багато вчених його епохи, що метали можна перетворити на золото. На диво, алхімічні теорії виявилися не зовсім безпідставними, оскільки вони привели до відкриття таких елементів, як фосфор.

Пізніше Ньютон зайнявся економікою, продемонструвавши свою багатогранність. Він служив майстром монетного двору, активно переслідуючи фальшивомонетників. Його невпинне прагнення до справедливості принесло йому репутацію сірого шерифа Лондона 17-го століття.

Безпрецедентна творчість Ньютона

Що справді вирізняє Ньютона з-поміж інших, так це його неперевершений творчий потенціал. Він винайшов важливі інструменти та пристрої, які зробили революцію в науці. Для вивчення прискорення він створив похідну — фундаментальне поняття в математиці. Він також розробив інтегрування, ще один важливий інструмент обчислень, щоб знаходити площу криволінійних поверхонь. Ці інновації не існували до того, як Ньютон втілив їх у життя.

Творчий геній Ньютона виходив за межі математики. Він сконструював телескоп із плоским вторинним дзеркалом, і запровадив ребра на монетах, щоб запобігти "обрізанню монет". Його винахідницькі здібності були настільки винятковими, що він часто виготовляв власні інструменти і заохочував інших робити те саме.

Ціна геніальності

Геніальність Ісаака Ньютона мала свою ціну. Попри свою славу, він вів самотнє життя, позначене відлюдництвом і антисоціальною поведінкою. Його нав'язливий і неприємний характер також натякає на потенційні проблеми з психічним здоров'ям, такі як обсесивно-компульсивний розлад і біполярний розлад. Деякі з його листів навіть містять ознаки шизофренії.

Ісаак Ньютон, квінтесенція ерудита і творчого генія, є прикладом ідеалу розумної людини. Його внесок у науку, математику, теологію та інші галузі залишається безпрецедентним. Однак, його надзвичайний інтелект був здобутий великою ціною особистих труднощів, що підкреслює, що геній часто приходить з власним набором викликів.

Спадщина Ньютона продовжує надихати науковців і мислителів і сьогодні, слугуючи свідченням того, що прагнення людини до знань, творчості та геніальності неминуче впливає на світ.

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