Холоднокровний ссавець: як вимерлі кози порушили всі правила еволюції (фото)

Ссавці є теплокровними, а рептилії холоднокровними — ці властивості тварин давно досліджені і сприймаються як аксіома. Проте, раніше існував унікальний ссавець, який був холоднокровним.

Ссавці, як і ми, є теплокровними істотами, яким потрібно регулярно харчуватися, щоб підтримувати постійну температуру тіла. На відміну від них, рептилії, такі як змії та ящірки, є холоднокровними; вони покладаються на навколишнє середовище, щоб регулювати температуру свого тіла, пише IFLScience.

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Проте існує, чи точніше існував, загадковий ссавець, який перевернув це уявлення з ніг на голову.

На віддаленому середземноморському острові, відомому сьогодні як Майорка в Іспанії, жив незвичайний вид кіз під назвою Myotragus balearicus. Ці кози були досить маленькими, зростом лише близько 45 сантиметрів, і вони зіткнулися з унікальною проблемою. Застрягши на бідному на ресурси острові, вони мусили пристосовуватися, щоб вижити, і так вони стали єдиними у світі холоднокровними ссавцями.

З часом ці кози зазнали значних змін. У них з'явилися коротші кінцівки, менший мозок і зменшилися органи чуття, і вони, по суті, стали карликовими козами. Ці адаптації допомогли їм зберегти енергію і процвітати в складному середовищі. Але що справді вражає, так це те, що їхні кістки демонструють характеристики, подібні до тих, що зустрічаються у рептилій.

Ця реконструкція показує, як вигляд міг мати Myotragus balearicus Фото: Wikimedia Commons

Як відомо, рептилії ростуть повільно і можуть призупиняти свій ріст залежно від наявних ресурсів. Така модель росту залишає виразні сліди на їхніх кістках. Коли вчені дослідили кісткову структуру Myotragus balearicus, вони виявили дещо несподіване. Кістки козла містили ті ж самі пластинчасті тканини, які раніше зустрічалися лише у холоднокровних рептилій, таких як крокодили. Це означало, що, як і рептилії, ці козли мали здатність повільно рости і гнучко регулювати швидкість свого росту в залежності від наявних ресурсів.

Ці кози також досягали зрілості набагато пізніше, ніж звичайні кози. У той час як звичайна коза може стати статевозрілою лише за дев'ять місяців, Myotragus balearicus потребував для цього близько 12 років.

Їхній спосіб життя також кардинально відрізнявся від сучасних кіз. Замість того, щоб бути спритними альпіністами, вони, ймовірно, насолоджувалися повільним життям під середземноморським сонцем, подібно до рептилій.

Дослідники Мейке Келер і Сальвадор Мойя-Сола у своєму дослідженні пояснили, що Myotragus balearicus мав не лише фізичні риси, але й особливості росту та метаболічні потреби, подібні до ектотермних рептилій, таких як ящірки і черепахи. Це означає, що ці кози пристосувалися до поведінки більше схожої на рептилій, ніж на ссавців.

Однак важливо зазначити, що вивчення лише кісток може бути суперечливим. Зазвичай холоднокровні тварини мають пластинчасті кістки, що повільно ростуть, тоді як теплокровні тварини мають швидкозростаючі фіброламелярні кістки. Проте деякі види динозаврів і птахів демонструють поєднання цих типів кісток, що свідчить про проміжний стан між теплокровністю і холоднокровністю.

Myotragus balearicus пропонує унікальне вікно в минуле, оскільки він жив на острові, де не було природних хижаків. Цей карликовий вид кіз проіснував 5,2 мільйона років, що більш ніж удвічі довше, ніж їхні материкові побратими. Їхні рептилоподібні риси дозволяли їм процвітати в умовах дефіциту ресурсів.

На жаль, єдиний у світі холоднокровний ссавець не витримав прибуття людей на острів близько 3 000 років тому. У поєднанні зі зменшенням кількості улюблених видів рослин це призвело до їхнього вимирання.

Ці кози, всупереч усьому, стали єдиними відомими холоднокровними ссавцями на Землі, завдяки своїм рептилоподібним характеристикам. Хоча їх більше немає, їхня спадщина проливає світло на неймовірне розмаїття життя на нашій планеті та дивовижні способи, якими істоти можуть пристосовуватися до свого оточення.

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