Еволюція та її примхи. Вчені досі не можуть пояснити, чому ми теплокровні: що з цим не так

Одним створінням, таким як крокодили чи ящірки, необхідно отримувати тепло ззовні, наприклад, гріючись на сонці. В той же час інші здатні зігрівати себе самостійно, серед них і люди. Але навіщо це нам?

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Через таку властивість, існує поділ на "ектотермів" (холоднокровних) та "ендотермів" (теплокровних). Попри очевидні переваги у вигляді тепла, недоліком є те, що для забезпечення постійної температури теплокровні потребують набагато більше енергії, пише IFLScience.

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Генезис ендотермії, однак, залишається оповитим суперечками та різноманітними теоріями. Вивчаючи викопні рештки, можна припустити, що попередники птахів почали свою еволюцію до ендотермії приблизно 140 мільйонів років тому. Тим часом вважається, що предки сучасних ссавців були теплокровними ще в тріасовому періоді, понад 200 мільйонів років тому.

Одна з ранніх гіпотез припускає, що ендотермія надавала перевагу активним, високоенергійним хижакам у переслідуванні здобичі, що швидко рухалася. Це припущення, сформульоване в публікації 1979 року Альберта Беннетта і Джона Рубена, стверджує, що основним фактором, який спонукав еволюцію ендотермії, було збільшення аеробних можливостей, що дозволило цим тваринам підтримувати високі рівні активності.

Альтернативна теорія стверджує, що ендотермія зародилася серед травоїдних тварин. Вона стверджує, що поїдання рослинної їжі у великій кількості спричинило величезне споживання вуглецю, який спалюється у процесі ендотермії.

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Проте, пояснень того, чому у предків людини виникла ендотермія, досі бракує. Спекуляції рясніють припущеннями, починаючи від змін у навколишньому середовищі і закінчуючи змінами в раціоні.

Дехто стверджує, що підвищена здатність транспортувати кисень в організмі була необхідною для предків-мисливців, тоді як інші стверджують, що ендотермія розвинулася як захисний механізм проти грибкових інфекцій, оскільки більшість грибків не можуть розмножуватись при високих температурах.

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