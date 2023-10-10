Створюють золото і платину. Найсильніші космічні вибухи у Всесвіті: що таке кілонові

Коли стикаються найщільніші об'єкти у Всесвіті, відбувається найсильніший вибух.

Наразі астрономи визначили три найвідоміші види космічних вибухів, які називаються новими, надновими та кілоновими. Лише другий вибух із цього списку є більш-менш відомим широкій аудиторії. Про те, чим відрізняються, і що з себе представляє кілонова, пише Space.

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Що таке кілонова?

Цей космічний вибух, який астрономи можуть побачити у вигляді дуже яскравого спалаху електромагнітного випромінювання, виникає під час зіткнення двох нейтронних зірок або нейтронної зірки і чорної діри зоряної маси. Під час вибуху частина речовини нейтронних зірок викидається в космос, і в цій речовині містяться найважчі хімічні елементи, такі як золото, платина, уран і йод.

Що таке нейтронна зірка?

Нейтронними зірками називають другі за щільністю після чорних дір (вони найщільніші у Всесвіті) об'єкти в космосі. Це залишки померлих величезних зірок, які перетворилися на сферу діаметром у 10-20 км, що майже повністю складається з нейтронів. У ядрі нейтронних зірок створюються дуже важкі хімічні елементи.

Що кілонові можуть розповісти нам про Всесвіт?

Кілонові допомагають зрозуміти, звідки взялися найважчі хімічні елементи, з яких складається наш Всесвіт. Вони також можуть розповісти про взаємодію фундаментальних частинок, таких як нейтрино, у щільних середовищах і про те, як матерія поводиться в середовищі з надзвичайно високою щільністю.

Кілонові допомагають зрозуміти, звідки взялися найважчі хімічні елементи, з яких складається наш Всесвіт Фото: space.com

У чому різниця між новими, надновими і кілоновими?

Усі три космічні вибухи викликані різними подіями. При цьому спалах наднової в мільйони разів яскравіший, ніж спалах нової, а вибух кілонової в 10-100 разів потужніший, ніж у наднової.

Вибух нової відбувається на зірках білих карликах, які знаходяться в подвійних зоряних системах. Білими карликами називають стиснуті ядра зірок, розміром із Сонце, які закінчили свій життєвий цикл. Коли білий карлик притягує до себе речовину іншої зірки, то на його поверхні накопичується занадто багато матерії і відбувається вибух.

Вибух наднової відбувається, коли зірки, що мають у десятки та сотні разів більший розмір, ніж Сонце, не можуть протистояти впливу власної гравітації, стискаються і викидають величезну частину своєї речовини в космос.

Усі три космічні вибухи, включно з кілоновим, супроводжуються викидами матерії в космос, а також дуже яскравим спалахом елетромагнітного випромінювання. До речі, як і у випадку з кілоновими, під час вибуху наднової космос також наповнюється важкими хімічними елементами.

Унаслідок вибуху наднових масивні зірки перетворюються або на нейтронну зірку, або на чорну діру зоряної маси.

Які загадки мають кілонові?

Поки що вчені точно не знають, як часто відбуваються зіткнення нейтронних зірок між собою або з чорними дірами зоряної маси. Також до кінця не зрозуміло, яка саме кількість хімічних елементів виробляється під час вибуху.

Також раніше вчені припускали, що кілонові набувають форми сплюснутого диска під час вибуху, але на початку цього року астрономи виявили кілонову, яка мала сферичну форму. Це означає, що ці космічні вибухи приховують у собі ще не відкриті фізичні явища. Про це вже докладно писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що у Всесвіті повинні існувати дуже дивні зірки, які відрізняються від усіх відомих зірок, і вчені розповіли, в чому ж їхня особливість.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що невловиму темну матерію можна виявити за допомогою світла.