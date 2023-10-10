Ідея Ілона Маска знайшла підтвердження. Новий закон фізики означає, що ми живемо в симуляції

Учений із Портсмутського університету досліджував, чи може новий закон фізики підтримати теорію про те, що ми є просто персонажами віртуального світу.

Уже 20 років існує теорія про те, що всі ми живемо в комп'ютерній симуляції. Тобто весь наш Всесвіт — не є реальністю, а є віртуальним світом. Але ця теорія є скоріше уявним експериментом, але вчені подекуди намагаються розібратися чи можуть такі припущення мати наукове підґрунтя. У новій статті для видання AIP Physics Мелвін Вопсон із Портсмутського університету, Велика Британія, дослідив, чи може новий закон фізики підтримати теорію про те, що ми є просто персонажами віртуального світу, пише ScienceAlert.

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Гіпотеза про те, що наш Всесвіт є симуляцією популярна серед багатьох відомих людей, включно з Ілоном Маском. Також цю гіпотезу підтримують теоретики, які працюють з інформаційною фізикою, яка передбачає, що вся наша реальність складається з бітів інформації.

Новий закон фізики

Мелвін Вопсон, який торік відкрив новий закон фізики, названий другим законом інформаційної динаміки, припустив, що інформація має масу і всі елементарні частинки у Всесвіті зберігають у собі інформацію. І цей закон підтверджує уявлення про те, що весь наш Всесвіт може бути комп'ютерною симуляцією.

Другий закон інформаційної динаміки ґрунтується на другому законі термодинаміки, який свідчить, що будь-який природний процес у Всесвіті призведе до втрати енергії та збільшення міри безладу або ентропії системи. Вопсон вважав, що ентропія в інформаційних системах також буде збільшуватися з плином часу, але, вивчивши еволюцію цих систем, він зрозумів, що вона залишається постійною або зменшується.

Гіпотеза про те, що наш Всесвіт є симуляцією популярна серед багатьох відомих людей, включно з Ілоном Маском Фото: phys.org

У новій статті вчений досліджував наукові наслідки відкриття нового закону для низки інших фізичних систем, включно з біологічними, атомною фізикою та космологією. За словами Вопсона, нове дослідження дає наукові докази, які підкріплюють гіпотезу про те, що Всесвіт є симуляцією.

До яких нових висновків дійшов Вопсон?

Вопсон виявив, що другий закон інформаційної динаміки змінює традиційне розуміння генетичних мутацій. За словами вченого, існує певний механізм, який керує мутацією відповідно до нового закону фізики, і мутації мають закономірності, що керуються інформаційною ентропією.

Вопсон також виявив, що електрони в атомі розташовуються таким чином, щоб мінімізувати інформаційну ентропію. Він також дійшов висновку, що для продовження розширення Всесвіту збільшення фізичної ентропії має врівноважуватися відповідним зменшенням інформаційної ентропії.

Також учений вважає, що переважну симетрію у Всесвіті, яку можна знайти як на Землі, так і в глибокому космосі, також пояснює другий закон інформаційної динаміки. За словами Вопсона симетрія відповідає стану з найменшою інформаційною ентропією, а це говорить про те, що природа схильна до цього стану.

Вчений вважає, що процеси у Всесвіті нагадують процес видалення зайвої інформації на комп'ютері для економії місця на жорсткому диску, а тому його результати підтверджують ідею про модельований Всесвіт.

Тепер, за словами Вопсона, залишилося перевірити новий закон і наступні висновки за допомогою експериментів. Якщо ми дійсно живемо в симуляції, то інформація є фундаментальним будівельним блоком нашого Всесвіту. Якщо це правда, то це можна виявити за допомогою знищення інформації під час зіткнень частинок і античастинок.

Фокус уже писав про те, що вчені змогли з'ясувати, чому у Всесвіті існують галактики, які порушують усі відомі теорії.