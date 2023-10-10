За допомогою гігантського телескопа в Китаї вчені спіймали новий радіосигнал із глибокого космосу

Найбільший у світі радіотелескоп FAST виявив нового представника одного з найзагадковіших космічних явищ.

Найбільший у світі радіотелескоп FAST, який розташований на південному заході Китаю, виявив новий радіосигнал із глибокого космосу, який є швидким радіосплеском, повідомляє Xinhua.

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Швидкі радіосплески (БРС) є одними з найзагадковіших явищ у космосі. Вони являють собою дуже яскраві, але дуже короткі (від частки секунди до кількох секунд) спалахи електромагнітного випромінювання, які можна зафіксувати в радіохвилях. Уперше їх виявили ще 2007 року і відтоді вчені намагаються знайти пояснення цим явищам.

Китайські вчені заявили, що новий БРВ є раніше невідомим швидким радіоспалахом і йому присвоєно назву FRB 20200317A. Вчені вже приступили до ретельного аналізу отриманих даних в надії отримати більше інформації про природу цих явищ.

Наразі відомо, що БРВ здебільшого виникають лише один раз, швидко з'являються і також швидко зникають. Хоча за останні кілька років учені виявили також повторювані БРВ. Вважається, що під час появи БРВ виділяється стільки ж енергії, скільки може виділити Сонце за кілька днів, але все це відбувається за частки секунди.

Найбільший у світі радіотелескоп FAST виявив нового представника одного з найзагадковіших космічних явищ Фото: space.com

Найцікавіше, що швидкі радіосплески виникають в абсолютно різних куточках спостережуваного космосу. При цьому сучасні теорії говорять, що ці явища можуть бути пов'язані з активністю магнетарів. Це нейтронні зірки, які мають найсильніше магнітне поле. Воно в трильйони разів сильніше, ніж магнітне поле нашої планети.

Інші теорії кажуть, що БРВ виникають, коли відбувається злиття двох нейтронних зірок, двох зірок білих карликів або ж вони відбуваються під час перетворення нейтронної зірки на чорну діру зоряної маси.

Також астрономи припускають, що насправді швидкі радіосплески під час появи мають набагато більшу енергію, ніж та, яку фіксують наземні телескопи. Тобто за ці радіоімпульси, долаючи величезні відстані, втрачають частину своєї енергії.

За останні кілька років вченим вдалося виявити кілька сотень дивних радіосигналів, але досі так і не вдалося з'ясувати, що ж їх викликає. Дослідження в цьому напрямку тривають.

Що стосується радіотелескопа FAST, який є найбільшим у світі радіотелескопом з однією тарілкою, то його зона приймання радіохвиль із космосу дорівнює 30 футбольним полям. Свою роботу обсерваторія розпочала на початку 2020 року. І вже того року вчені за допомогою FAST виявили 4 швидких радіосплески.

Фокус уже писав про те, що торік учені змогли виявити повторюваний швидкий радіосплеск, який має загадкову природу.

Також Фокус писав про те, що собою являють кілонові і чим ці космічні вибухи відрізняють від наднових.