Таємниці Ла-Драги. Археологи розкопали неолітичне поселення на березі озера

У самому серці північно-східної Каталонії, в іспанському місті Баньолас, знаходиться визначна археологічна пам'ятка під назвою Ла-Драга. Це стародавнє приозерне поселення, відкрите у 1990 році, нещодавно розкрило кілька дивовижних таємниць про історію людства.

Ла-Драга датується періодом раннього неоліту, приблизно кінцем 6-го тисячоліття до нашої ери. Це місце вирізняється тим, що воно чудово збереглося. Завдяки унікальним природним умовам — постійній вологості та перезволоженому ґрунту — Ла-Драга зберегла органічні рештки, які дають нам змогу зазирнути в минуле, пише HeritageDaily.

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Команда дослідників на чолі з Інститутом палеоекології людини та соціальної еволюції (IPHES-CERCA) працювала разом з Автономним університетом Барселони (UAB), Вищою радою з наукових досліджень (CSIC-IMF Barcelona), Музеєм археології Каталонії (MAC) та Центром підводної археології Каталонії (CASC), щоб розкрити таємниці, приховані під поверхнею.

Одним із найзахопливіших відкриттів стали великі дерев'яні конструкції, знайдені в Ла-Драга. Ці стародавні дерев'яні дошки, деякі з яких перевищували три метри завдовжки, вкривали значну частину ділянки. Ця знахідка дає неймовірну можливість вивчити техніку будівництва, форми та час зведення цих споруд, проливаючи світло на те, як люди жили тут тисячі років тому.

Співкерівники дослідницького проєкту Тоні Паломо, Ракель Піке (UAB) та Ксав'єр Террадас (CSIC-IMF Барселона) зазначають: "Тут є багато дерев'яних дощок, які, як і раніше, є основним джерелом органічних решток. Здебільшого це великі дерев'яні дошки довжиною понад три метри, які займають практично всю поверхню розкопаної ділянки. Процес розкопок повинен дозволити нам зробити дуже точну інтерпретацію форми цих конструкцій, техніки будівництва і часу їх спорудження, а також їх зв'язку з ділянками, розкопаними під час попередніх кампаній".

Дослідники також провели археологічні та палеоекологічні розкопки на західному березі озера, як наземні, так і підводні. Метою цього дослідження є реконструкція екологічної динаміки озера Баньолас протягом голоцену та перевірка можливої наявності інших доісторичних доказів перебування на ньому людей.

А тому Ла-Драга — це неймовірна капсула часу, що пропонує нам безпрецедентний погляд на доісторичне життя на березі озера. Добре збережені дерев'яні споруди та постійні дослідження екологічної історії цієї місцевості обіцяють відкрити ще більше сюрпризів з нашого давнього минулого. Це відкриття не лише збагачує наше розуміння історії, але й демонструє цінність ретельних археологічних досліджень.

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