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Технології та наука

Датуються 5700 роками до н. е.: в Туреччині знайшли унікальні неолітичні фігурки сім'ї (фото)

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Фото: AA | У Туреччині під час розкопок кургану Улуджак вчені виявили древні глиняні фігурки

У Туреччині під час розкопок кургану Улуджак вчені виявили древні глиняні фігурки. Вони зображають чоловіка й жінку з дитиною.

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У кургані Улуджак у Західній Анатолії археологи виявили унікальні фігурки віком 7700 років. Вважається, що це місце є одним із найдавніших неолітичних поселень й датується 6800 роками до н. е., пише Arkeonews.

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З 2009 року на кургані Улуджак ведуться цілеспрямовані розкопки, й останнє відкриття команди пов'язане зі знахідкою стародавніх статуеток, датованих приблизно 5700 роком до н. е. Вважається, що вони представляють пару чоловік-жінка і дитину, даючи уявлення про життя та вірування людей, які населяли цей регіон тисячоліття тому.

Дослідниця з північно-західної провінції Ізмір Озлем Чевік, яка очолює археологічні розкопки, поділяє важливість цієї знахідки. Вона пояснює, що ці статуетки знайшли в будівлі, яку спочатку вважали складським приміщенням. Знахідки датуються приблизно 5700 роком до нашої ери.

Прикметно, що на них зображена жіноча і чоловіча пара, причому жінка тримає на колінах немовля. "Їхні головні убори, схожі на капелюхи, дуже відрізняються від фігурок, знайдених досі в Улуджаку, і не мають відомих еквівалентів в Анатолії" — прокоментувала Чевік.

Туреччина, курган, розкопки, неоліт, археологи, статуетки, фігурки, пара, поселення, археологія, артефакт, знахідка, немовля, приміщення, горщики Fullscreen
Ці статуетки знайшли в будівлі, яку спочатку вважали складським приміщенням
Фото: AA

Розкопки на кургані Улуджак були довгим і ретельним процесом, що бере свій початок із 1960 року, коли британський дослідник Девід Френч вперше відкрив його. Систематичні розкопки розпочалися у 1995 році під керівництвом професора, доктора Алтана Чилінгіроглу у співпраці з кафедрою протоісторії та Передньої Азії Університету Еге та Археологічним музеєм Ізміра.

Через шари історії це місце розкриває захопливе розуміння різних періодів людської цивілізації. Нагорі є свідчення пізньоримського поселення, під яким лежать ранньовізантійські поселення епохи ранньої бронзи. Але найдавніший шар кургану, пізньонеолітичне поселення, пропонує унікальний погляд у далеке минуле.

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Розкопки на кургані Улуджак продовжують збагачувати наше розуміння історії та культури Західної Анатолії
Фото: AA

У шарі пізнього неоліту археологи виявили печі, приміщення, призначені для повсякденної діяльності, а також зони зі специфічними функціями. Серед численних знахідок — керамічні горщики, знаряддя праці, кам'яна зброя, фігурки богині-матері та антропоморфні горщики.

Розкопки на кургані Улуджак продовжують збагачувати наше розуміння історії та культури Західної Анатолії. Нещодавня знахідка чоловічих та жіночих статуеток, датованих приблизно 5700 роком до н. е., з їхніми характерними рисами, додає ще один шар до гобелена цього стародавнього світу.

Дослідження обіцяє відкрити ще більше таємниць нашого далекого минулого, надаючи нам цінні знання про людей, які жили в цьому регіоні тисячі років тому.

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