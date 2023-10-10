Перепустка до клубу довгожителів: завдяки чому люди доживають до 100 років

Нове дослідження дало змогу виокремити певні ділянки організму, на які варто звертати особливу увагу для підвищення шансів потрапити до числа людей, які доживають до 100 років.

Сьогодні ми все частіше чуємо і читаємо розповіді про людей, які дожили до 100 років і більше. Колись такі люди, звані довгожителями, були великою рідкістю, але нині вони стають дедалі поширенішими. Ба більше, починаючи з 1970-х років, їхня кількість подвоюється приблизно кожне десятиліття. Питання про те, чому одні з нас доживають до ста свічок, а інші ні, досі розбурхує уми вчених. Але відповідь на нього, згідно з новим дослідженням, можливо, криється в складному поєднанні наших генів і того, як ми живемо, пише ScienceAlert.

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Недавнє дослідження пролило світло на цю загадку. Дослідники вивчили дані про стан здоров'я 44 000 шведів, простеживши їхнє життя протягом 35 років, щоб з'ясувати, хто з них доживе до 100 років. Цікаво, що 85% тих, хто досяг цього віку, були жінками.

Під час дослідження вони вивчали 12 специфічних ознак у крові, званих біомаркерами. Ці біомаркери дають змогу судити про різні функції організму, такі як запалення, метаболізм, стан печінки та нирок. Деякі з цих біомаркерів навіть були пов'язані з процесом старіння в більш ранніх дослідженнях.

Головним відкриттям останньої наукової роботи, присвяченої цьому, стало те, що у тих, хто відзначив свій сотий день народження, починаючи з шістдесяти років, як правило, спостерігався вищий рівень трьох конкретних біомаркерів: глюкози (цукру в крові), креатиніну (пов'язаного з роботою нирок) і сечової кислоти (побічного продукту травлення). Хоча медіанні значення цих маркерів у столітніх людей були приблизно такими ж, як і в інших, вони рідко демонстрували екстремальні значення. Наприклад, у більшості з тих, хто дожив до 100 років, рівень цукру в крові в перші роки життя не перевищував 6,5, а рівень креатиніну — 125.

Ще більш цікавим є те, що деякі з цих біомаркерів, які ми часто вимірюємо під час планових обстежень, у столітніх людей були зовсім іншими порівняно з тими, які прийнято вважати "нормальними". Але ж ці норми засновані на більш молодих людях, тож, можливо, нам потрібен новий критерій для старіючого населення, кажуть учені.

При глибшому розгляді результатів виявилося, що деякі біомаркери чітко пов'язані з шансами дожити до 100 років. Наприклад, у людей з нижчим рівнем загального холестерину і заліза в крові шанси стати довгожителями були дещо нижчими. З іншого боку, вищі рівні глюкози, креатиніну та деяких маркерів функції печінки також знижували ці шанси.

Для наочності розглянемо сечову кислоту. У людей з найнижчими показниками ймовірність дожити до 100 років становила 4%, а в людей з найвищими показниками — лише 1,5%. Хоча ці відмінності можуть здатися незначними, вони вказують на зв'язок між обміном речовин в організмі, харчуванням і можливістю прожити виключно довге життя.

Так у чому ж секрет довголіття деяких людей? Хоча це дослідження дає нам можливість зазирнути в таємничий світ довгожителів, воно не дає змоги точно визначити спосіб життя або гени, які призводять до таких унікальних рівнів і підсумкової тривалості життя. Однак можна припустити, що те, що ми їмо і те скільки ми п'ємо, може впливати на ці маркери.

І все ж, хоча гени та вибір способу життя, ймовірно, відіграють певну роль у довголітті, тут не обійшлося без частки везіння. Але одне можна сказати точно: розуміння особливостей свого організму та його тонких ознак може стати першим кроком до вступу до клубу 100-річних!

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