Слова аккадською, шумерською і давньокитайською. ШІ заговорив древніми мовами (відео)

Застосування штучного інтелекту набирає обертів, він вже давно вийшов за межі малюнків чи обробки тексту. Тепер завдяки ШІ можна навіть почути давні мови чи діалекти.

Вам коли-небудь було цікаво, як звучали голоси людей у давнину, коли вони розмовляли? Завдяки штучному інтелекту (ШІ) тепер ви можете дізнатися про це за допомогою серії відеороликів, пише IFLScience.

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Ці відео створені каналом на YouTube під назвою Equator AI. Їхня місія — зберегти і відродити минуле людства, зробивши його ближчим і зрозумілішим для людей нашої епохи. Для досягнення цієї мети вони створили відео, які демонструють різні стародавні мови, такі як давньоанглійська, аккадська, шумерська та давньокитайська.

Для англомовних людей давньоанглійська мова може бути найяскравішим прикладом. Вона разюче відрізняється від сучасної англійської, якою ми розмовляємо сьогодні. Частково ця відмінність пов'язана з так званим Великим зсувом голосних.

Цей зсув стався з 15 по 18 століття, коли носії англійської мови почали вимовляти свої довгі голосні по-різному. В результаті давньоанглійська та середньоанглійська мови можуть звучати досить дивно для нашого сучасного вуха.

Звучання стародавніх мов

Окрім зміни голосних, давньоанглійська також зазнала структурних та граматичних трансформацій. Це германська мова, і якби ви якось перенеслися у 12 століття, вам було б важко зрозуміти, про що говорять люди. А проте слухати давньоанглійську, а також такі мови, як санскрит і арамейська, — це захопливий досвід.

Звучання стародавніх мов (частина 2)

Раніше на цьому каналі вже виставляли відео зі стародавніми філософами, які розповідають свої життєві історії. На відео можна почути Геродота, Фалеса, Гомера, Демосфена, Аристотеля та інших.

Відеоролики на основі штучного інтелекту від Equator AI дозволяють нам повернутися в минуле і почути, як звучали стародавні мови. Відмінності від наших сучасних мов не тільки захоплюють, але й відкривають цінне вікно в нашу лінгвістичну історію. Ці відео не лише зберігають минуле, а й роблять його доступнішим для сучасних людей, долаючи розрив між епохами за допомогою технологій.

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