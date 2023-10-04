"Неправильна молитва": біля Єрусалима археологи знайшли древній текст із псалмом (фото)

У Ізраїлі археологи знайшли древній артефакт з написаною на ньому молитвою. Проте з ним не все так просто.

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У стародавньому монастирі, розташованому поблизу Єрусалима, археологи відкопали текст, якому 1500 років. Він містить частину Псалма 86, також відомого як "Молитва Давида", і написаний давньогрецькою мовою, яку часто використовували в ранніх копіях Нового Заповіту, пише Live Science.

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Текст знайшли на будівельному блоці, який лежав на підлозі монастиря, прикрашений хрестом. Щоправда, є невеличка заковика — текст містить помилку. Там написано: "Ісусе Христе, бережи мене, бо я бідний і нужденний". Насправді ж у псалмі сказано: "Почуй мене, Господи, і дай мені відповідь, бо я бідний і нужденний. Бережи життя моє, бо я вірний Тобі".

Вчені вважають, що автор, попри використання грецької мови, можливо краще володів семітською, яка могла бути його рідною. На це натякає наявність граматичних помилок у тексті.

Цей напис частини псалма знайдений на камені на підлозі монастиря

Стародавній монастир, розташований у Гірканії, має багату історію. Він побудований на залишках 2100-річної фортеці, збудованої Хасмонеями, єврейською династією, яка правила цим регіоном. Сам монастир датується 492 роком і називався Кастелліон, що в перекладі з давньогрецької означає "Маленький замок".

На момент завершення будівництва, над цією територією панувала Візантійська імперія, поширюючи свій вплив від Балкан до Єгипту. У 635 році регіон завоював Рашидунський халіфат, мусульманська імперія. Дивно, але монастир продовжував діяти навіть під владою нових правителів, про що свідчать знахідки археологів.

Окрім рукопису, археологи натрапили на ще один артефакт — невелику золоту каблучку, прикрашену бірюзовим каменем. Перстень, діаметром трохи більш як 1 сантиметр, ймовірно, належав дитині. Що робить цю знахідку ще цікавішою, так це арабський напис на персні, який читається як "Машалла", що перекладається як "Так забажав Бог". Стиль написання дозволяє припустити, що цей напис датується приблизно 1300 роками.

Хоча на місці монастиря вже проводилися археологічні дослідження, це перші масштабні наукові розкопки. Оскільки розкопки на цьому місці тривають, можна чекати на розкриття нових таємниць цього стародавнього монастиря.

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