Дозволить повернути зосередженість. Учені протестували препарат від СДУГ для дорослих людей

Дорослі люди, які страждають на цю хворобу, зазвичай стикаються з набагато більшою кількістю проблем під час її лікування, від непереносимості препаратів до їх цілковитої неефективності.

Препарат сунозі відомий насамперед тим, що допомагає людям, які не можуть перестати засинати вдень через такі захворювання, як нарколепсія або апное уві сні. Незабаром у нього може з'явитися ще одне застосування: допомога дорослим зі СДУГ. Група вчених вивчила цей препарат. Вони провели випробування на 60 дорослих, які страждають на СДУГ, щоб з'ясувати, чи може він допомогти їм так само, як і більш відомі ліки від СДУГ. Результат виявився обнадійливим, пише New Atlas.

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СДУГ або синдром дефіциту уваги та гіперактивності — це нейророзвивальне захворювання, що характеризується стійкими проявами неуважності, гіперактивності та імпульсивності, які заважають повсякденній діяльності та розвитку. Особи зі СДУГ можуть зазнавати труднощів при виконанні таких завдань, як концентрація уваги, виконання інструкцій і контроль над своїми імпульсами. Набагато частіше це захворювання діагностують і лікують у дітей і підлітків, але це не означає, що дорослі люди не страждають на нього. Навпаки, лікування дорослих від цього захворювання зазвичай проходить набагато складніше.

Сунозі або по-науковому — солріамфетол діє на наш мозок приблизно так само, як і деякі відомі препарати для лікування СДУГ, наприклад, аддералл або риталін. Однак ці препарати, незважаючи на свою ефективність, пов'язані з деякими ризиками, як-от проблеми з серцем, особливо в людей із високим кров'яним тиском. Саме тут на допомогу приходить препарат сунозі. Вчені вирішили, що він може дати аналогічні переваги, але з меншим ризиком для організму.

Доктор Крейг Сурман, керівник дослідження, зазначив, що, хоча вже існує кілька ефективних і перевірених методів лікування СДУГ, вони підходять не всім. Крім того, не всі пацієнти можуть впоратися з побічними ефектами подібних лікувань.

Під час дослідження учасникам протягом шести тижнів давали або сунозі, або плацебо. Щоб зрозуміти, як препарат впливає на учасників, вони регулярно проводили інтерв'ю і використовували різні інструменти для вимірювання змін, викликаних ним. До третього-шостого тижня у тих, хто приймав сунозі, спостерігалося поліпшення симптомів СДУГ, причому більшою мірою, ніж у тих, хто отримував плацебо.

Цікавим виявилося те, що сунозі не порушує сон, не змінює частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск. Звісно, як і в більшості ліків, у препарату були побічні ефекти, але вони були відносно слабкими та порівнянними з тими легкими побічними ефектами, що спостерігаються під час використання інших препаратів для лікування СДУГ.

Лікування СДУГ у дорослих — справа дуже непроста. Деякі пацієнти, які страждають на це захворювання, не можуть переносити звичайні стимулюючі препарати. Якщо цей препарат можна буде використовувати для лікування СДУГ, то він може стати безпечнішою альтернативою для багатьох.

Проте доктор Сурман зазначає, що необхідно провести додаткові дослідження. Отримані результати багатообіцяючі, але, за його словами, необхідно переконатися в потенційній користі та безпеці препарату, перш ніж починати його масове застосування в лікуванні СДУГ. Проте, на його думку, це дослідження дає промінь надії тим, хто бореться зі СДУГ, пропонуючи їм ще один потенційний інструмент у їхньому арсеналі лікування.

Раніше Фокус писав про те, що літніх людей, які страждають від СДУГ, просто не враховують у статистиці. Старші люди, які страждають від серйозного розладу, найчастіше, просто не враховуються в результатах наукових робіт, не отримуючи необхідні діагностику і лікування, показало дослідження.

Також Фокус писав про те, що передозування ліками від СДУГ стає дедалі частішим. Тривожні результати останнього дослідження свідчать, що на рік відбувалося майже 4000 випадків передозування серед молодого населення в одних лише США.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.