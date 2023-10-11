Лабіринти стародавнього світу: чому древні мешканці Туреччини ховалися під землею (фото)

Каймакли вважається одним із найбільших підземних міст і знаходиться на території Туреччини в долині Каппадокія. Воно розкидається на масштабну мережу тунелів і залів, видовбаних у м'якій вулканічній породі — туфі.

У 1963 році чоловік у турецькій провінції Невшехір зробив дивовижне відкриття під час ремонту свого підвалу. Він зруйнував стіну і натрапив на величезне підземне місто, відоме як Дерінкую. Це приховане місто, що простягається на глибину 18 поверхів, було цілковитою несподіванкою, з такими об'єктами, як каплиці, школи та стайні. Справжній жвавий підземний мегаполіс прямо під його будинком, пише IFLScience.

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Дерінкую, з його величезним лабіринтовим плануванням, могли створити ще у 8-7 століттях до нашої ери. Це підземне диво було не єдиною знахідкою в регіоні. Насправді є ще одне підземне місто під назвою Каймакли, з'єднане з Дерінкую мережею тунелів.

Каймакли, хоч і не таке велике, все ж занурюється на вісім поверхів під землю і стало домівкою для приблизно 3 000 осіб, а ховатися тут могли до 15 000. Воно мало унікальне планування: верхній поверх слугував стайнями для тварин. Його ще побудували хети.

На другому поверсі знаходилися церкви, місця поховань і житлові приміщення, а на третьому — кухні, комори й навіть місця для виноробства. Цікаво, але заможні родини воліли жити ближче до поверхні, що нагадує сюжет із похмурої науково-фантастичної казки.

Поверхи пов'язані між собою прямовисними вентиляційними колодязями з водоймами на дні. А входи й виходи перекривали величезними кам'яними дисками. Саме ж місто складалося здебільшого з двокімнатних "квартир", в який постійна температура коливалася в межах +27 С °.

Підземне місто Каймакли

Дерінкую і Каймакли спочатку були вириті з м'якої вулканічної породи в 7 столітті до нашої ери. Протягом століть їх розширювали і використовували ранні християни, які шукали притулку від релігійних переслідувань і нападів під час арабо-візантійських воєн між 780 і 1180 роками.

Мабуть, найдивовижнішою деталлю є те, що підземне місто не покидали повністю до 1923 року. У той час грецькі мешканці цього району були змушені виїхати через обмін населенням між Грецією та Туреччиною. Це означало, що цей дивовижний підземний світ залишався прихованим і недоторканим протягом століть, мовчазним свідком історії та розповідей своїх мешканців.

Відкриття Дерінкую та Каймакли є свідченням винахідливості та стійкості стародавніх цивілізацій. Ці підземні міста гарантували безпеку в буремні часи, висвітлюючи творчість і винахідливість перших мешканців. Їхнє існування відкриває вікно в минуле, і це справді дивовижно — думати про життя, яке колись протікало в цих прихованих глибинах.

Ці підземні чудеса продовжують вражати уяву і є доступними для громадськості, пропонуючи унікальну можливість зробити крок назад у часі і побачити шматочок історії прямо у нас під ногами.

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