Унікальна структура на Марсі: апарат ЄКА показав, який вигляд має Лабіринт Ночі (відео)

За допомогою нового відеоролика можна отруїтися у справжній "політ" над найбільшим лабіринтом на Червоній планеті.

Вчені з Європейського космічного агентства (ЄКА) представили відеоролик, складений зі знімків поверхні Марса, які зробив космічний апарат Mars Express. Завдяки цьому відео можна отруїтися в "політ" над найбільшим лабіринтом на Червоній планеті під назвою Лабіринт Ночі. Це відео було опубліковано на сайті ЄКА.

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Між гігантською системою каньйонів на Марсі під назвою Долини Маринера і регіоном з найвищими вулканами в Сонячній системі під назвою Провінція Фарсіда розташувався найбільший лабіринт на Марсі — Лабіринт Ночі. Це величезна система глибоких і крутих каньйонів, довжина якої становить приблизно 1200 км. Для порівняння, це приблизна довжина Італії.

Лабіринт Ночі на Марсі Фото: ESA

Знімки східної частини Лабіринту Ночі зробив за допомогою своєї камери HRSC космічний апарат Mars Express. Усі зображення були отримані протягом восьми обертань навколо Марса, а потім об'єднані в один відеоролик. Кожна секунда відео складається з 50 окремих зображень.

За словами вчених, на відео можна бачити характерні для цієї місцевості "грабени", тобто частини кори, що опустилися по відношенню до навколишнього середовища. За формуванням цих особливостей ландшафту стоять активні вулканічні процеси, які відбувалися в Провінції Фарсіда. Цей вулканізм призвів до того, що великі ділянки кори Марса вигнулися вгору, розтягнулися і зазнали тектонічного розтягування, що призвело до появи каньйонів.

Каньйони і долини, які перетинаються в Лабіринті Ночі, мають ширину до 30 км і глибину до 6 км. У багатьох місцях можна побачити гігантські зсуви ґрунту, які вкривають схили і дно каньйонів, у той час як на інших схилах видно великі дюнні поля, що з'явилися внаслідок перенесення піску вітром на Марсі.

Космічний апарат Mars Express вже фотографував Лабіринт Ночі в 2006 і в 2015 році, а тепер зробив це знову. Уже 20 років цей космічний апарат обертається навколо Марса і робить знімки його поверхні, а також вивчає атмосферу планети.

Фокус уже писав про те, що марсохід Perseverance найближчим часом досліджуватиме околиці кратера Єзеро на Марсі. Він має взяти зразки з дуже твердих каменів, чого йому ще не вдавалося зробити раніше. У такий спосіб учені хочуть отримати можливість вивчити різноманітні гірські породи, у яких могли зберегтися сліди стародавнього позаземного життя.

Також Фокус писав про те, що Ілон Маск розповів про плани його компанії SpaceX щодо Марса. Зокрема, стало відомо, що SpaceX збирається приземлити свій новітній космічний корабель на Червоній планеті вже через кілька років. Поки що йдеться не про пілотований політ, тобто на борту корабля не буде астронавтів.