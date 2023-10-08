На Землі такого немає. Марсохід NASA сфотографував незвичайний "блакитний захід" Сонця на Марсі (фото)

Такий захід Сонця на Землі побачити неможливо і на це є причини.

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Учені з NASA показали нове зображення вечірнього неба на Марсі, на якому видно, як Сонце сідає на Червоній планеті. Цей незвичайний захід сонця, коли небо набуває блакитного відтінку, сильно відрізняється від червоно-помаранчевого кольору неба, який можна побачити під час заходу Сонця на Землі, пише ScienceAlert.

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Марсохід Perseverance зробив фотографію незвичайного заходу Сонця на Марсі ще в липні цього року, але цим зображенням науковці з NASA поділилися тільки нещодавно. На знімку видно, що захід Сонця на Червоній планеті освітлює небо холодним блакитним кольором. Такий захід сонця неможливо побачити на Землі і для цього є свої причини.

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Через те, що Марс розташований далі від Сонця, ніж Земля, то Червона планета отримує менше 50% сонячного світла, яке потрапляє на нашу планету. Атмосфера Марса майже повністю складається з вуглекислого газу, з невеликими вкрапленнями азоту і кисню. Тому частинки світла Сонця по-різному взаємодіють з хімічними елементами в атмосфері Марса і Землі.

Такого заходу Сонця на Землі побачити неможливо і на це є причини Фото: NASA

Коли Сонце висвітлює Землю, то частинки сонячного світла вступають у взаємодію з киснем, азотом та іншими елементами в атмосфері нашої планети, і таким чином блакитне світло розсіюється всюди. Через це вдень ми бачимо блакитне небо.

Коли відбувається схід або захід Сонця на Землі, то більша частина блакитних і фіолетових хвиль світла, проходячи через атмосферу, набуває червоного або помаранчевого відтінку. Через те, що атмосфера Марса наповнена ще й пилом із заліза, то червоний колір сонячного світла розсіюється по небу протягом усього дня. Але, під час заходу або сходу Сонця на Марсі, світло набуває холодного блакитного відтінку. За словами вчених, це пов'язано з тим, що частинки пилу в атмосфері Марса мають правильний розмір і блакитне світло проникає в атмосферу набагато краще, ніж на Землі.

Незвичайний захід Сонця на Марсі Фото: NASA

Через сильне розсіювання блакитного світла, його найкраще видно саме поруч із Сонцем, яке "сідає" на Марсі. Взаємодія з пилом у верхніх шарах атмосфери Червоної планети призводить до того, що блакитний колір сутінкового неба зберігається протягом кількох годин як після сходу, так і після заходу Сонця.

За словами вчених, марсохід Perseverance часто робить фотографії сутінкового неба на Марсі і це допомагає у вивченні хмар на цій планеті.

Фокус уже писав про те, що марсохід Perseverance показав, як Марсом бродив пиловий диявол і його висота становила приблизно 2 км. Природне явище було зареєстровано приблизно за 4 кілометри від самого марсохода, який розташований у кратері Єзеро.

Також Фокус писав про те, що марсохід Perseverance подолав небезпечну ділянку на Червоній планеті на автопілоті і встановив рекорд. Перший марсохід з автономною навігацією через нестачу пам'яті зупинявся кожні 13 сантиметрів. Perseverance працює без зупинок і планує маршрут у реальному часі.