Марсохід НАСА Perseverance подолав небезпечну ділянку на автопілоті та встановив рекорд

Перший марсохід з автономною навігацією через нестачу пам'яті зупинявся кожні 13 сантиметрів. Perseverance працює без зупинок і планує маршрут у реальному часі.

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Марсохід Perseverance Національного космічного агентства США завдяки автономній системі навігації встановив рекорд і пройшов через особливо небезпечну ділянку марсіанської поверхні. Це, своєю чергою, заощадило вченим кілька тижнів, передає Space.com.

Зазвичай маршрут марсохода прокладають вручну, але цього разу автономна навігаційна система AutoNav безпечно провела марсохід Perseverance в обхід каміння, якого не було видно на зображеннях космічного апарата.

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У відділі каліфорнійської лабораторії Jet Propulsion Laboratory, де складають маршрути марсохода, пояснили, що не хотіли, щоб космічний апарат вибирав альтернативний маршрут, оскільки на це пішло б багато часу. І вирішили йти навпростець. Таким чином, заощадили більше часу для наукових досліджень.

Наприкінці червня Perseverance підійшов до поля валунів, яке називають "Піком Загробу" (Snowdrift Peak). Спочатку марсохід зупинився, щоб дослідити два камені, а потім, за рахунок навігації AutoNav, попрямував прямо через поле. Повідомляється, що марсохід пройшов 759 метрів складного маршруту.

Якби він рухався по прямій, пройдена відстань становила б 520 метрів. Додаткова відстань пояснюється роботою системи AutoNav: судячи з усього, доводилося оминати каміння, яке не бачила команда, що брала участь у цій місії.

Автономна навігація в марсоходах НАСА

Автоматична навігація використовується в роботах-дослідниках НАСА з 1997 року. Першим таким марсоходом став Sojourner, кремнієвий навігатор допомагав йому ухилятися від небезпечних каменів. Однак через нестачу пам'яті доводилося зупинятися кожні 13 сантиметрів. У кожній наступній версії за рахунок більш досконалого програмного забезпечення час автономної роботи збільшувався.М

Марсоходу Perseverance взагалі не потрібні зупинки, щоб визначити, куди йти далі. Досягається це завдяки потужним камерам і комп'ютерам для обробки зображень. Усе це допомагає AutoNav складати маршрут у реальному часі.

"Наш марсохід — прекрасний приклад старої приказки: "одна голова добре, а дві кращі", — сказав Ванді Верма, головний інженер місії з роботизованих операцій з Jet Propulsion Laboratory.

Він додав, що Perseverance — перший апарат, у якому два комп'ютерні мізки працюють разом, тож рішення ухвалюються буквально на льоту.

Програмована система також допомогла Perseverance встановити рекорд на Марсі з подолання бездоріжжя — 699,9 метра в кратері Єзеро. Це була найтриваліша поїздка без контролю з боку людини, зазначили вчені.

Нагадаємо, що представники NASA знайшли на Марсі дві половинки "авокадо" з кісточкою.

Також повідомлялося, що марсохід NASA вперше створив на Марсі кисень, придатний для дихання.