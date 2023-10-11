Зворотний бік екології. Учені розповіли про реальну користь і шкоду веганської дієти для дітей

Провівши масштабне дослідження, вчені дізналися про корисні та негативні моменти веганської дієти щодо маленьких дітей, підсумувавши свої неоднозначні спостереження.

Веганська дієта стала популярною з багатьох причин, починаючи від турботи про навколишнє середовище і закінчуючи турботою про тварин і, на думку декого, про власне тіло. Але як така дієта впливає на здоров'я дітей, залишалося загадкою. Нещодавно дослідники вивчили це питання і отримали вичерпні відповіді, пише Medical News.

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У комплексному дослідженні вчені проаналізували й об'єднали результати кількох попередніх робіт, щоб зрозуміти, як веганська дієта впливає на здоров'я дітей і підлітків.

Позитивним моментом є те, що діти, які дотримуються веганської дієти, споживають більше певних вітамінів і мінералів, таких як фолати, вітаміни С і Е, магній, калій і залізо, порівняно з дітьми, які вживають м'ясо. Може здатися, що веганська дієта багата поживними речовинами, вірно? Але все не так просто.

Було помічено, що діти-вегани споживають менше вітаміну B2. І хоча, згідно з деякими дослідженнями, вони можуть споживати менше кальцію, нове дослідження не виявило чіткої різниці у споживанні кальцію між дітьми-веганами та дітьми-м'ясоїдами. У крові дітей-веганів було більше вітаміну B12, але нижчий рівень феритину порівняно з їхніми однолітками-м'ясоїдами.

Одним із головних результатів дослідження стало те, що діти-вегани в середньому були трохи нижчими на зріст, ніж діти, які вживають м'ясо. Однак, на думку дослідників, це може бути пов'язано з тим, що до нього було включено молодших дітей-веганів. Коли це дослідження було виключено з розгляду, різниця в зрості зникла.

Для батьків, занепокоєних проблемою холестерину і здоров'я серця з раннього віку, вчені зазначили, що у дітей-веганів спостерігався нижчий рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ) і загального холестерину. При цьому інші показники крові, наприклад рівень тригліцеридів, були однаковими в обох групах.

Учені також вивчили результати дослідження, в якому дітей з вищим індексом маси тіла і рівнем холестерину посадили на різні дієти — веганську, рекомендовану Американською кардіологічною асоціацією або середземноморську. Усі три дієти виявилися корисними: у дітей, які дотримуються всіх цих дієт, покращилося споживання холестерину, об'єм талії та деякі показники крові.

У низці наукових робіт зазначалося, що діти-вегани можуть споживати менше деяких жирних кислот і мати дещо менший вміст мінералів у кістковій тканині. Однак таких досліджень було недостатньо, щоб зробити серйозні висновки.

Як і багато що в дієтології, висновки останнього дослідження виявилися досить неоднозначними. У веганської дієти для дітей є очевидні переваги, наприклад, підвищене споживання деяких вітамінів і потенційно кращий холестериновий профіль. Але є й побоювання, наприклад, можливість зниження споживання білків і вітамінів. Автори наголошують, що, якщо батьки обирають веганську дієту для своїх дітей, вони мають пам'ятати про ці потенційні недоліки та вживати відповідні добавки.

Одним із головних висновків є необхідність проведення додаткових досліджень. Вчені хочуть більше дізнатися про споживання білка дітьми-веганами, а також цікавляться довгостроковим здоров'ям кісток у дітей, які виросли веганами.

Нарешті, зниження рівня холестерину у дітей-веганів може означати, що вони мають перевагу у здоров'ї серця, оскільки попередні дослідження показали, що у дорослих веганів ризик серцевих захворювань може бути нижчим.

Таким чином, хоча веганська дієта може бути здоровим вибором для дітей, як і будь-яка інша дієта, вона має бути збалансованою і задовольняти всі потреби в поживних речовинах.

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