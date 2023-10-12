Крапля позитиву. Ера "глобального кипіння" Землі зробить вино трішки смачнішим

Дослідники дійшли висновку, що зміни клімату, які спостерігаються сьогодні, поліпшать смак цього напою.

Раз у раз вчені попереджають, що кліматична криза вже настала, а Земля переступила з ери "глобального потепління" в еру "глобального кипіння". У результаті на нас чекають дедалі інтенсивніші хвилі тепла, масштабні лісові пожежі та рекордні температури на поверхні суші й океану, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені також виявили невеликий проблиск надії серед усього цього хаосу. Вчені з Оксфордського університету дійшли висновку, що глобальне потепління, схоже, покращує якість вина.

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Під час дослідження команда провела аналіз оцінок вин з виноробного регіону Бордо за останні півстоліття. Результати свідчать про те, що роки з теплішим літом і більш вологою зимою призвели до кращих врожаїв.

За словами провідного автора дослідження Ендрю Вуда, вони з командою очікують, що ці умови стануть більш поширеними через зміну клімату, що, ймовірно, призведе до того, що вино стане міцнішим і смачнішим.

Автори зазначають, що під час своєї роботи мали намір вивчити зв'язок між зміною клімату і якістю вина. Вони зосередилися на періоді останніх 50 років, з 1950 по 2020 рік. Команда порівняла оцінки вина з погодними умовами, що дало їм змогу перевірити, чи впливають на якість напою такі чинники, як:

тривалість сезону;

температура;

опади.

Загалом результати свідчать про те, що за останні пів сотні років якість вина мала тенденцію збільшуватися. Однак варто зазначити, що це зростання якості, ймовірно, пов'язане не тільки з кліматичними змінами, але також і зі зростанням використання технологій.

За словами Вуда, оцінки критиків і вподобання споживачів свідчать про те, що люди зазвичай надають перевагу міцнішим винам, вони довше витримуються і мають багатший та інтенсивніший смак, а також вищу солодкість і нижчу кислотність.

Проаналізувавши свої результати, вчені дійшли висновку, що погода впливає на якість вина впродовж усього року, а не лише вегетаційного періоду. Загалом високоякісні вина асоціювалися з:

більш прохолодною і вологою зимою;

теплою і вологою весною;

сухим літом;

прохолодною сухою осінню.

Результати також свідчать про те, що кліматична криза вже призвела до того, що вищеописані погодні умови відповідають тим, що спостерігаються в Бордо. Тепер учені очікують, що в міру подальшого підвищення температури якість вина, щонайменше в цьому регіоні, підвищуватиметься.

Прогнози кліматологів пророкують, що в майбутньому ми побачимо дедалі теплішу погоду, меншу кількість опадів улітку та їхнє збільшення взимку. Усе це свідчить про те, що надалі вина, ймовірно, лише покращуватимуться.

Втім, Вуд попереджає, це працюватиме лише до того моменту, поки вода не стане обмеженою. У разі цього сценарію, навряд чи якість вина покращуватиметься: якщо рослинам бракуватиме вологи, вони зрештою вийдуть з ладу — у такому разі говорити про врожай не доводиться.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що улюблене вино розкриває характер людини.