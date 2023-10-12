"Абсолютна рідкість": археологи завершили реставрацію стільця віком 1400 років (фото)

У 2022 році вчені знайшли в жіночому похованні рідкісний артефакт — складний стілець із заліза. Тепер, після тривалої реставрації, він представлений публіці.

Минулого року археологи розкопали стародавній стілець, який датується 7 століттям нашої ери. Відкриття відбулося в селі Ендзее, Німеччина, під час розкопок середньовічного поховання, пише HeritageDaily.

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Поховання містило останки жінки віком 40-50 років, а також набір артефактів, серед яких намисто з дрібних різнокольорових скляних намистин та дві підвіски з брошкою: одна з бантами, інша з альмандинового диска, великою бусиною міліофіорою та пряслицем.

Цікаво, що неподалік від жіночої могили археологи також виявили чоловіче поховання, яке містило вишукано оздоблену зброю, таку як спис, щит і сагайдак. Дослідники вважають, що ці поховання можуть бути пов'язані з франкським впливом у регіонах Майн і Таубер у 6-7 століттях.

Після тривалої реставрації розкладний стілець був представлений публіці на конференції "Археологія в Баварії". Цей стілець — захопливий фрагмент історії. Він складається з двох каркасів, з'єднаних між собою осьовим штифтом, і прикрашений латунними інкрустаціями з кольорових металів. Крім того, вузькі прорізи на горизонтальних стійках використовувалися для кріплення сидіння, ймовірно, зробленого з хутра тварин, на що вказують мінералізовані органічні рештки.

Ця знахідка є винятковою тому, що розкладні стільці, покладені як поховальний інвентар, є надзвичайно рідкісними Фото: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Ця знахідка є винятковою тому, що розкладні стільці, покладені як поховальний інвентар, є надзвичайно рідкісними. Такі знахідки свідчать про те, що померла займала визначну посаду або мала високий соціальний статус у свій час. Дивно, але на сьогодні в Європі знайдено лише 29 випадків ранньосередньовічних могил зі складними стільцями, і лише шість з них виготовлені із заліза, як цей.

Професор Матіас Пфайль, голова Баварського державного управління охорони пам'яток, висловив своє здивування знахідкою: "Надзвичайно рідкісна знахідка ранньосередньовічного залізного складного стільця у 2022 році вже стала сенсацією, але той факт, що такі деталі збереглися після того, як пролежали в землі понад 1 400 років, став несподіванкою".

Він також показав важливість цього відкриття, зазначивши, що ця, здавалося б, сучасна знахідка є "абсолютною рідкістю і представляє найвищий культурний та історичний інтерес", оскільки вона дає уявлення про могильні облаштування видатних верств населення того часу.

А тому ця визначна археологічна знахідка не лише дозволяє зазирнути в минуле, але й підкреслює важливість розуміння соціальних і культурних аспектів раннього середньовіччя. Відкриття розкладного стільця відкриває нам унікальне вікно в життя і традиції людей 7 століття нашої ери, нагадуючи нам про багату історію, яка лежить у нас під ногами.

Раніше Фокус писав про неординарну дитячу нічну сорочку віком 2 тис. років, яку виявили ізраїльські археологи.

А також ми розповідали про розкопаний у Франції 1800-річний саркофаг, що зберігав останки жінки з "особливим статусом".