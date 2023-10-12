Таємниця кривого лісу в Польщі: що зігнуло 400 дерев у химерних формах (відео)

Дехто звинувачує в усьому позаземні цивілізації, інші покладають відповідальність на нацистську армію, але в учених є своя думка.

У польському місті Грифіно розташований унікальний кривий ліс, що таїть у собі загадку, яку намагаються розгадати майже століття. Мова про чотири сотні дерев, оточених такими, що зростають нормально, але вигнутих біля основи на 90 градусів. Причому більшість із них нахилені на північ, пише IFLScience.

Історія такого незвичайного явища оточена безліччю теорій і міфів. Так, одна з теорій припускає, що дерева зруйнував інопланетний космічний корабель: нібито інопланетна цивілізація вирушила в міжзоряну подорож і приземлилася на своєму кораблі саме в цьому місці, пошкодивши деякі дерева в лісі. Інша теорія трохи реалістичніша і припускає, що дерева розчавили нацистські танки під час Другої світової війни: нібито на той момент вони були саджанцями, а тому їм удалося "загоїти рани" і продовжити зростання.

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Утім, дослідники вважають, що обидві ці історії малоймовірні, особливо перша. Так що ж сталося насправді? Відомо, що дерева висадили в лісі десь у 1930-х роках, ще до того, як Грифіно було захоплено і зруйновано під час Другої світової війни. Однак тоді ж жителі покинули місто і забрали з собою підказки про те, що саме деформувало ці сосни.

За словами доцента кафедри науки про рослини та ландшафтної архітектури в Університеті Мериленду Гері Коулмана, найімовірнішим сценарієм розвитку подій є те, що саджанці дерев опинилися в горизонтальному положенні через бурю або снігопад — це найбільш природне пояснення появи кривого лісу.

Коулман зазначає, що походження кривого лісу, ймовірно, пов'язане з класичною реакцією гравітації. Простими словами, щоразу, коли стебло розташоване горизонтально щодо сили тяжіння, рослини використовують механізм, що дозволяє переорієнтуватися. Вчений зазначає, що йому вже доводилося бачити подібне після урагану під час роботи в Лісовій службі США.

Утім, існує ще одне не менш імовірне пояснення. Деякі дослідження свідчать про те, що на деревах були виявлені сліди порізів і сучків. Це дає змогу припустити, що люди, ймовірно, тримали їх ближче до землі під час перших років зростання, перш ніж дозволили реакції гравітації "творити чудеса". Припускається, що ліс міг бути розташований на території лісової ферми, де сосни використовували для виготовлення вигнутих меблів, рам або бочок. Річ у тім, що природно вигнута деревина міцніша, ніж пряма, зігнута після зрубу.

Раніше Фокус писав про те, що в Японії виявили прекрасно збережений викопний ліс.