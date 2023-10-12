Майже як справжня: вчені створили неймовірно мобільний і легко керований протез руки (відео)

Новий протез приєднується до тіла унікальним методом і здатний повторювати до 80% природних рухів кінцівки, а також мінімізувати болісні фантомні болі.

Судячи з усього, мрія людства про створення повністю функціональної протезної кінцівки, що працює майже як природна рука, дедалі більше стає схожою на реальність. Група фахівців з усього світу розробила біонічну руку, яка здатна відновити близько 80% повсякденних функцій кисті та пальців, пише New Atlas.

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Перша користувачка нового винаходу, шведка на ім'я Карін, втратила руку внаслідок нещасного випадку на фермі. Завдяки цій інноваційній технології вона вже понад три роки користується перевагами своєї нової біонічної руки, використовуючи її щодня без особливих труднощів. Нова роботизована рука створена для того, щоб відчуватися і працювати як справжня, кажуть її творці.

Протезування кінцівок завжди було пов'язане з двома основними проблемами. Перша — як їх зручно прикріпити? Друга — як людина може легко керувати нею? Щоб розв'язати ці проблеми, дослідники під керівництвом професора Макса Ортіс-Каталана з австралійського Інституту біоніки розробили спеціальне з'єднання між кістками пацієнта і протезом за допомогою процесу, який називається остеоінтеграцією. Це можна уявити як міцне рукостискання між живою кісткою та імплантатом. Цей імплантат, виготовлений із титану, стає частиною одного цілого. Наступним кроком стало підключення штучної руки до нервової системи організму, що дає змогу людині керувати нею. Це досягнуто за допомогою електродів, розміщених у нервах і м'язах.

Однак усе це не так просто, як звучить. Так, у випадку Карін обидві кістки руки, променева і ліктьова, мали бути акуратно оброблені і встановлені з однаковою вагою. Площа для роботи була сильно обмежена, але команді вдалося з'єднати все ідеально під час своєї наукової роботи.

Як пояснив професор Ортіс-Каталан, для управління біонічною рукою Карін використовує практично ті самі сигнали мозку, що й для управління своєю природною рукою. Щоб ще більше поліпшити управління, хірурги змінили положення нервів і м'язів. У результаті цієї маніпуляції біонічна рука змогла виконувати безліч повсякденних завдань — від тримання чашки чаю до застібання блискавки на куртці, без будь-яких проблем.

Додатковим бонусом для Карін стало значне зменшення фантомних болів — дискомфорту, який багато ампутантів відчувають за відсутності кінцівки. Раніше біль був настільки сильним, що їй здавалося, ніби її відсутня рука затиснута в машині, і доводилося приймати сильні знеболювальні. З новою біонічною рукою цей біль значно зменшився, що серйозно позначилося на комфорті повсякденного життя жінки.

Відео, що демонструє протез у дії, а також його принципи роботи

Рука, що отримала назву Mia Hand, була виготовлена італійською компанією. Вона може виконувати різні рухи рукою, окремо імітуючи дії кожного пальця, що дає змогу виконувати близько 80% щоденних дій, які виконує наша справжня рука.

Нова біонічна рука — це значне досягнення в галузі протезування, що допоможе десяткам, а можливо, й сотням тисяч людей, які з тієї чи іншої причини втратили свою кінцівку, повернутися до життя "до". Це не стандартний протез, це функціональне продовження тіла, що дає таким людям, як Карін, шанс на краще, активніше і комфортніше життя. Завдяки таким досягненням майбутнє протезування має багатообіцяючий вигляд. Можливо, завдяки подібним розробкам, скоро ми опинимося на тому етапі, коли грань між природним і штучним стане ще більш розмитою.

Раніше Фокус писав про те, що біонічна рука українського виробництва увійшла до рейтингу найкращих винаходів Time. Робот-протез українського стартапу Esper Bionics потрапив на обкладинку американського журналу. У рейтингу продукт компанії з'явився в категорії "Доступність".

Також Фокус писав про те, що вчені створили роботизовану руку, яка може визначати предмети за їхньою формою. Визначаючи форму предмета, який він захоплює, роботизована рука може більш дбайливо поводитися з крихкими предметами.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.