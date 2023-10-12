Індія вперше відправить астронавтів на космічному кораблі на орбіту: призначено дату випробувань (фото)

Індійське космічне агентство проведе випробувальний політ свого космічного корабля "Гаганьян", але поки що без екіпажу.

Індія вперше у своїй історії збирається відправити на орбіту трьох індійських астронавтів на космічному кораблі "Гаганьян" уже наприкінці 2024 року. Точних термінів індійське космічне агентство (ISRO) не називає, зате стала відома дата першого випробувального польоту космічного корабля без екіпажу. Вчені хочуть повірити в його роботи, пише Space.

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Тільки нещодавно Індія успішно завершила свою місячну місію "Чандраян-3", а також не менш успішно отруїла космічний апарат Aditya-L1 для вивчення Сонця.

Обидві місії є першими у своєму роді для цієї азіатської країни. Тепер настав час для ще однієї історичної місії, а саме для першого відправлення астронавтів з Індії на орбіту на космічному кораблі "Гаганьян".

Космічний корабель "Гаганьян" Фото: ISRO

Хоча ця подія має відбутися ближче до кінця 2024 року, вже 21 жовтня цього року ISRO планує провести перший випробувальний політ свого космічного корабля, але без екіпажу. Згідно з повідомленням ISRO, тестовий космічний корабель буде трохи відрізнятися від того, на якому полетять індійські астронавти. Також він не досягне космосу і полетить за допомогою спеціально створеної одноступеневої ракети-носія, тоді як астронавтів на орбіту виведе триступенева ракета-носій LVM-3.

Індійська ракета-носій LVM-3 Фото: Wikipedia

Порожній космічний корабель полетить високо в атмосферу Землі, а потім повернеться назад і приземлиться в Індійському океані. У рамках цього польоту вчені перевірять роботу гальмівних парашутів, а також інших критично важливих систем. Також індійські вчені перевірять систему аварійного порятунку астронавтів, яка може знадобиться в разі невдалого приземлення в майбутньому.

Планується, що після повернення порожню капсулу витягне з води в Бенгальській затоці команда ВМС Індії за допомогою спеціального корабля. Індійські вчені планують після успішного завершення випробування відправити вже в космос на борту корабля "Гаганьян" людиноподібного робота. Коли це станеться поки що невідомо.

Нагадуємо, що під час місії "Чандраян-3" індійський місяцехід виявив сірку на Місяці. Вчені розповіли, що це означає для майбутніх колоністів. Відкриття сірки в місячному ґрунті поруч із Південним полюсом Місяця стало несподіваним сюрпризом для вчених, як уже писав Фокус.

Фокус уже писав про те, що космічний телескоп для вивчення "темного Всесвіту" пережив збій у роботі і "намалював" картину в космосі. Новий космічний телескоп Евклід все ж зміг відновити свою працездатність, хоча місія перебувала під загрозою зриву.