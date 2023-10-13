Космічний танець бога Сонця: як древні мая змогли передбачити небесні явища без телескопа

14 жовтня 2023 року наше небо прикрасить неймовірне небесне явище — кільцеподібне сонячне затемнення. Що цікавіше, його ще передбачили мая.

Кільцеподібне сонячне затемнення відбувається, коли Місяць ковзає між Сонцем і Землею, але знаходиться ближче до своєї найвіддаленішої точки від нашої планети. Це унікальне розташування призводить до того, що Місяць виглядає меншим за Сонце. Це означає, що він лише частково закриває його. Зрештою виникає дивовижна візуальна ілюзія — темне коло Місяця, оточене променистим кільцем сонячного світла, пише HeritageDaily.

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Це космічне видовище інтригувало людей протягом століть. Цікаво, що стародавні цивілізації, такі як мая, мали свій власний спосіб розуміння і оцінки таких подій.

Мовою науа це явище описувалося як Tonatiuh qualo — "Сонце з'їдене", а мовою мая — Pa'al K'in — "розбите сонце". Вони розробили надзвичайно точну форму дотелескопічної астрономії, використовуючи свою повністю розвинену писемність і місцеву позиційну систему числення. Ці досягнення були повністю притаманні Мезоамериці, що виділяло їх у сфері астрономічного розуміння.

Мая, відомі своєю складною писемністю та чисельними методами, зазвичай спостерігали неозброєним оком, щоб вивчити траєкторії руху небесних тіл, коли вони сходили і заходили. Вони навіть інтегрували ці астрономічні відкриття у свої міські будівництва, як-от обсерваторія Ель-Караколь у Чичен-Іці. Вона орієнтована на шлях Венери впродовж року.

Древні люди також змогли спрогнозувати рівнодення та сонцестояння. Однак ці знання ретельно передавалися певній касті суспільства — жерцям і правителями, які використовували складну систему місячних місяців, гліфи та довгі рахунки.

Стародавні записи про сонячні затемнення в Мезоамериці знаходили по всьому археологічному ландшафту. Логограма Стели 3 на поселенні мая Санта-Елена Поко-Уїнік у Чьяпасі фіксує сонячне затемнення 16 липня 790 року нашої ери.

У Хочікалько на Піраміді пернатих змій зображено повне сонячне затемнення, що сталося 1 травня 664 року нашої ери, коли небо потемніло, а інші небесні тіла, такі як Марс, Меркурій і Венера, вирівнялися на небі.

Дрезденський кодекс, манускрипт мая, датований 11 або 12 століттям, містить таблиці та альманахи, пов'язані з видимими планетами, а також детальну таблицю сонячних і місячних затемнень. Це наче записник стародавнього астронома, наповнений неймовірними відкриттями.

До речі, він також включає символи мая для сонячного затемнення, представлені небесною смугою, Сонцем, двома стегновими кістками (що символізують смерть) та чорно-білими полями, що нагадують крила метелика.

Ці небесні явища мая вважали ключовими і часто їх інтерпретували як стан смерті або спокою для бога Сонця Кініча Ахау. Кініч Ахау сяяв на небі цілий день, а вночі, за повір'ям, перетворювався на ягуара, щоб пройти через Шибальбу, підземний світ мая.

Щоб відновити нормальний хід Сонця, мая проводили ритуали під час цих затемнень. Цей глибокий зв'язок між небесними явищами та духовними і культурними практиками мая проливає світло на їхнє глибоке розуміння космосу.

Раніше Фокус писав про прикрасу з людської кістки в місті мая, яку виявили археологи.