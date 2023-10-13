На крок ближче до порятунку. Учені створили ідентичний справжньому суглоб для вивчення небезпечної хвороби

Поширена в усьому світі, виснажлива і небезпечна хвороба поки що не піддається лікуванню, але новий пристрій може кардинально змінити ситуацію, надавши найточнішу інформацію про наше тіло.

Мільйони людей у світі щодня борються з болем і набряками, викликаними артритом. Науковий світ, який безперервно працює над вирішенням величезної кількості подібних проблем, поспішає їх порадувати, оскільки було досягнуто значного прогресу, який може полегшити їхні страждання. Вчені створили мініатюрний пристрій, що нагадує "міні-суглоб" і відтворює людський суглоб у тривимірному зображенні разом із кровоносними судинами. Цей прорив покликаний допомогти нам краще зрозуміти хвороби суглобів і знайти нові методи лікування артриту, пише New Atlas.

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При артриті часто уражається синовія всередині суглобів. Це своєрідна м'яка підкладка, яка виробляє рідину, що забезпечує плавний рух суглобів без скреготу один об одного. На жаль, повного одужання від цього захворювання нині не існує. Наявні способи впливу на хворобу дають змогу лише усунути симптоми.

Однією з цікавих потенційних перспектив лікування артриту є терапія, спрямована якраз на синовію. Але для їхньої розробки необхідна надійна і достовірна модель, яка поводилася б як справжній людський суглоб. Саме цього і домоглися вчені з Лондонського університету королеви Марії за допомогою свого штучного "міні-суглоба".

Тімоті Гопкінс, один із ключових авторів дослідження, так прокоментував їхній успіх. "Цей крихітний пристрій — перший у своєму роді, що ідеально відображає багато життєво важливих аспектів біології людського суглоба".

Перш ніж приступити до створення цього пристрою, команда провела низку випробувань з використанням двомірної установки, щоб відточити свою техніку. 3D-модель містить синовіальні клітини людини і клітини кровоносних судин. Ці клітини поводилися як справжня внутрішня оболонка наших суглобів, виробляючи необхідні компоненти слизької рідини та реагуючи на запалення і розтягнення, як справжні, чого раніше неможливо було домогтися.

Один із творців міні-суглоба, Тімоті Гопкінс, зі своїм винаходом у руці Фото: Queen Mary University of London

Цей міні-суглоб дасть змогу вченим глибше зрозуміти суть артриту і, можливо, відкриє шлях до розробки індивідуальних методів лікування, адаптованих до потреб конкретної людини. Мартін Найт, інший дослідник проекту, поділився своїм ентузіазмом: "Наш мініатюрний пристрій та інші подібні інструменти, над якими ми працюємо, можуть зробити революцію на ранніх стадіях тестування ліків. Ми з нетерпінням чекаємо можливості співпрацювати з іншими вченими, прагнучи швидше надати нові методи лікування артриту тим, хто їх потребує".

Ще один позитивний момент полягає в тому, що пристрій створено з легкодоступних матеріалів і не потребує спеціальних знань. Це означає, що його можуть використовувати багато лабораторій по всьому світу, прискорюючи процес пошуку і тестування потенційних ліків від артриту.

Раніше Фокус писав про те, на які симптоми артриту варто звертати увагу насамперед. Артрит не є універсальним захворюванням і його симптоми можуть бути настільки ж різноманітні, як і його види.

Також Фокус писав про те, що існуючі методи боротьби з артритом неефективні і, за словами вчених, їм потрібне перезавантаження. Провівши масштабне дослідження, вчені дізналися, що деякі з популярних засобів не просто неефективні в боротьбі із захворюванням, а мають близьку до нуля користь, лише засмічуючи наш організм.

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